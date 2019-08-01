Радіо Свобода Daily: Навіщо Кличко зустрічався із адвокатом Трампа Джуліані?

Кличко – «яскравий промінь у відносній темряві» – адвокат Трампа

«Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном у важкій вазі, і він – справжній патріот України. Київ іще ніколи не був кращим. Він – яскравий промінь у відносній темряві», – так про зустріч із Кличком у Нью-Йорку написав адвокат Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані.​

Раніше Кличко написав у фейсбуці: «На запрошення мого старого друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України».

Говорили, зокрема, про співпрацю між країнами і місцеве самоврядування, додав мер.

«Домовилися, що наступного разу зустрічаємося з Руді в Києві», – зазначив мер української столиці.

Роковини нападу на Гандзюк: у Херсоні закидали петардами будинки Рищука і Павловського

Чиновниця Херсонської міської ради Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні. У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

У Херсоні 31 липня відбулася акція «Вбивці Катерини Гандзюк мають бути покарані!» Її учасники, багато з яких прибули з інших міст України, вимагали притягти до відповідальності організаторів і замовників убивства.

«Сьогодні день, який поділив життя Каті, моє життя, життя всіх, хто був з нею близьким, на «до» та «після»… «Після» були важкі муки, страждання, бажання вижити та смерть… Каті немає. Сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати її пам’ять і сказати, що зло не покаране», – заявив під час акції батько Катерини Віктор Гандзюк. Фото з акції дивіться тут.

СБУ заявляє про викриття чергового експрацівника МВС України, що працював на ФСБ​ Росії

Служба безпеки України повідомляє, що співробітники контррозвідки викрили колишнього працівника українського Міністерства внутрішніх справ на розвідувальній діяльності на шкоду державній безпеці за завданням Федеральної служби безпеки Росії.

«Оперативники української спецслужби встановили, що мешканець Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, був завербований співробітником ФСБ Росії», – мовиться в повідомленні СБУ, оприлюдненому 31 липня.

У спецслужбі додали, що за завданням «куратора» він через особисті зв’язки збирав розвідувальні відомості про суспільно-політичну і соціально-економічну ситуацію на Запоріжжі, а отриману інформацію передавав при виїзді до анексованого Криму.

Російськомовний канал Зеленського: інформаційна війна чи інформаційне об’єднання?

«Нашим головним меседжем має бути те, що цих людей не забули, що їх тут чекають і що Україна повернулася до них обличчям. Причому не на словах, а на ділі», – сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, оголошуючи про створення всесвітнього російськомовного каналу для жителів окупованого Донбасу та українців Росії. Водночас Національна рада з питань телерадіомовлення констатує: ще досі українські канали та радіостанції не покрили усю територію підконтрольної Києву частини України.

Як Зеленський буде «боротися за уми» жителів Донбасу? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили заступниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук, новообрані народні депутати від партії «Слуга народу» Гео Лерос і Анна Коваленко, а також голова правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія.

Гривня продовжує посилюватись

Національний банк України встановив на 1 серпня курс 25 гривень 2 копійки за долар США. Це на сім копійок менше за офіційний курс на 31 липня, але на чотири копійки більше від оприлюдненого опівдні довідкового значення курсу.

Своїми діями на торгах міжбанківського валютного ринку регулятор дав зрозуміти, що чинитиме опір посиленню національної валюти нижче за 25 гривень за долар.

На міжбанківському валютному ринку до 11:00 31 липня котирування встановилися на рівні 24 гривні 94–97 копійок, але після виходу на ринок НБУ, який викупив весь надлишок долара, попит став переважати пропозицію, станом на 15:00 торги відбувалися на рівні 25 гривень 8–11,5 копійки, вказує сайт «Мінфін».

У Києві все більше сортують сміття

Київ запроваджує роздільний збір сміття: у місті встановили 2,5 тисячі контейнерів для пластику, паперу і скла, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, близько 500 старих контейнерів, які не працювали, замінили «на нові й сучасні».

«Тобто близько третини будинків Києва вже сортують і розділяють сміття. І ми розширюватимемо цю мережу. Переконаний – кияни підтримають нас і сумлінно кидатимуть пластик до пластику, скло до скла, папір до паперу», – сказав Пантелеєв.

Він наголосив, що завдяки роздільному збору місто зможе реально зменшити кількість сміття, яке їде на захоронення на полігони. Європа фактично відмовилась від цього небезпечного методу утилізації, що негативно впливає на довкілля, додав чиновник.

Зливи в Києві та зміни клімату: який зв’язок і що робити?

Останній тиждень в Україні доволі часто трапляються грози та зливи, що спричинює підтоплення вулиць. Наслідки негоди протягом останнього тижня відчули в багатьох регіонах.

У Центральній геофізичній лабораторії Києва заспокоюють: про рекордні обсяги дощів не йдеться. Водночас експерти визнають, що характер опадів змінився, і це – один із проявів змін клімату, які мають як позитивні, так і негативні наслідки. Якими конкретно є ці наслідки? Читайте у матеріалі.

Бережіть природу!

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