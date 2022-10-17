Російський Су-35 завдав удару по Одещині – ОК «Південь»

Російські війська завдали ракетного удару по Одещині, повідомляє міськрада з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

«Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря з літака Су-35 випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області», – йдеться у повідомленні.

Люди не постраждали.

Крім того, сьогодні російські війська завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині та Дніпропетровщині.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

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Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.