Чи може Ісландія приєднатися до ЄС?

При прогнозуванні, яка країна наступною приєднається до Європейського Союзу, розумним вибором видається Чорногорія, враховуючи, що вона веде переговори вже протягом багатьох років і просунулася найдалі серед усіх кандидатів.

Інші вказують на Албанію, яка наразі як наступний член робить великі кроки в напрямку Брюсселю.

Є також ті, хто вважає, що Молдова – орієнтована на реформи та амбітна країна на сході блоку, – має непогані шанси стати 28-м членом ЄС у наступному році.

Але правильною відповіддю насправді може бути Ісландія.

Заяви адміністрації Трампа про намір анексувати данську територію Гренландії та перспектива торговельної війни між її гарантом безпеки, Сполученими Штатами, та її найбільшим торговельним партнером, Європейським Союзом, викликали занепокоєння на цьому острові в Північній Атлантиці.

Нинішній уряд Ісландії, який прийшов до влади минулого року, оголосив, що до 2027 року буде проведений референдум щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС з Брюсселем. Опитування показують, що більшість населення підтримає відновлення переговорів.

Країна вже проходила через це раніше.

Вона сильно постраждала від світової фінансової кризи 2008 року, коли три її найбільші банки збанкрутували. Членство в ЄС, а особливо вступ до єврозони, розглядалося як вихід із кризи, і переговори з блоком розпочалися в 2010 році.

Три роки по тому переговори були припинені новообраним правим урядом. На той час єврозона сама опинилася в епіцентрі фінансової кризи, тому вступ до клубу та прийняття його нестабільної спільної валюти вже не вважалися панацеєю.

За три роки переговорів про вступ Рейк'явік відкрив більшість із 33 розділів переговорів про вступ і закрив 11.

Для порівняння, нинішній лідер у процесі вступу до ЄС, Чорногорія, за більш ніж десять років переговорів зумів закрити лише сім розділів.

«Суверенне рішення»

Недарма чиновники ЄС вважають, що Ісландія могла б завершити весь процес за кілька років, якби вона відновила свою заявку, яка, за даними Європейської комісії, все ще залишається чинною.

Ісландія добре знайома і інтегрована в єдиний ринок, ми поділяємо цінності, добре знаємо один одного, маємо схожі погляди – все це є перевагою

Звичайно, допомагає те, що країна є частиною Європейської економічної зони (ЄЕЗ), а це означає, що вона разом з іншими членами ЄЕЗ, Норвегією та Ліхтенштейном, вже застосовує правила внутрішнього ринку ЄС.

Коли минулого тижня острів відвідала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, вона одразу зазначила, що питання майбутнього членства в ЄС є «суверенним рішенням, яке ухвалюють тут люди. Тому я не можу коментувати цю тему».

Але, додала вона, що «Ісландія добре знайома і інтегрована в єдиний ринок, ми поділяємо цінності, добре знаємо один одного, маємо схожі погляди – все це є перевагою».

Висловлюючись на умовах анонімності, європейський дипломат, обізнаний з цією темою, був ще більш відвертим.

«Було б добре, якби до ЄС приєдналася країна Західної Європи, особливо після Brexit, – сказав він. – Це показало б, що клуб дійсно є привабливим».

Інтеграція пройшла б без проблем, враховуючи, що Ісландія є багатшою за середній рівень ЄС і, з населенням у 300 000 осіб, стала б найменшою державою-членом у разі приєднання.

Хоча Брюссель офіційно намагається триматися осторонь ісландської дискусії щодо членства, він тихо робить все, щоб наблизити Ісландію до цього.

Під час свого візиту фон дер Ляєн пообіцяла провести перегляд торговельних відносин з метою можливого оновлення угоди про ЄЕЗ. Вона також уклала угоду про захист критичної інфраструктури, яка є важливою для Ісландії, як-от підводні кабелі, та розпочала переговори щодо нової угоди про партнерство в галузі безпеки та оборони, яка дозволить тісніше співпрацювати у сфері кіберзагроз та гібридних загроз.

Партнерство, яке, як очікується, буде готове до кінця року, є особливо важливим для Ісландії, яка гостро усвідомлює необхідність співпраці в галузі безпеки, особливо з огляду на те, що як Росія, так і Китай стають все більш активними в Арктичному регіоні.

Нещодавно США також викликали хвилю обурення в країні, заявивши про намір захопити Гренландію, що спровокувало дискусію про повернення до Європейського Союзу після виходу з Європейських співтовариств, попередника сучасного ЄС, у 1985 році.

Хоча Вашингтон не висував подібних вимог до Ісландії, існує певна тривожність, оскільки США забезпечують оборону країни від імені НАТО на підставі двосторонньої угоди, підписаної в 1951 році.

На сьогодні Ісландія є єдиною країною-членом НАТО, яка не має власної армії і найближчим часом не планує її створювати.

У 2006 році Сполучені Штати оголосили, що продовжуватимуть забезпечувати оборону острова, але без постійного розміщення там своїх військ. Ця політика залишається в силі, а колишня американська авіабаза в Кеплавіку залишається центром проведення навчань НАТО.

Торговельна напруга

Але саме трансатлантична торговельна напруга справді змушує Ісландію нервувати.

Рейк'явік хоче, щоб Брюссель консультувався з ним щодо торговельних переговорів між ЄС і США, але це не те, що чиновники ЄС можуть обіцяти без повного членства.

І саме торгівля в цілому може спровокувати конфлікт під час можливих переговорів про членство, особливо в галузі сільського господарства та рибальства, які є ключовими галузями на острові.

Ці два пункти виключені з ЄЕЗ з поважних причин.

Існує побоювання, що спільна сільськогосподарська політика ЄС знищить сільське господарство на острові, заповнивши його дешевими продуктами харчування з інших країн-членів ЄС.

Риболовля є ще більш делікатною справою.

Рейк’явік з гордістю заявляє, що його управління рибними запасами є кращим, ніж у Брюсселі.

І Ісландія буде дуже неохоче відмовлятися від своїх виключних прав на риболовлю в межах своєї 200-мильної економічної зони на користь данських, нідерландських, ірландських, іспанських або французьких флотів.

Крім того, існує комерційне китобійство, яке все ще дозволене в ісландських водах, незважаючи на тиск ЄС щодо введення глобального мораторію.

Фактом залишається те, що більшість політичних партій в ісландському парламенті виступають проти членства в ЄС.

І хоча опитування показують, що населення охоче готове відновити переговори з Брюсселем, воно не настільки впевнене, що насправді хоче стати членом ЄС.

У Брюсселі чиновники зберігають надію, але бачать перешкоди для того, щоб невелика, але дуже незалежна країна добровільно відмовилася від частини свого суверенітету.

«Це ризикований крок з їхнього боку, а не з нашого», – сказав один з європейських чиновників.