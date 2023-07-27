Роботине: ЗСУ починають головний удар?

Україна повідомила Вашингтон про нову фазу наступу Сил оборони на армію Росії – про це з посиланням на анонімних чиновників у США повідомило 27 липня американське видання The New York Times.

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За даними видання, Київ повідомив, що посилені українські угруповання розпочали рух на окупований Південь через мінні поля та фортифікації загарбників у напрямку Токмака, а якщо вийде – то й далі на Мелітополь. Мета наступу та сама – розірвати сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом та взяти захоплений півострів під контроль української артилерії.

При цьому українці нібито сказали американським партнерам, що військова операція в разі успіху забере від одного до трьох тижнів. Однак у публікації нагадують, що мало що під час наступу України йде за наперед складеним планом. «Це велике випробування», – сказав один із високопосадовців США журналістам.

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Сили оборони закріпилися на півночі Старомайорського на стику Донецької та Запорізької областей, розвивають успіх на флангах навколо Бахмуту – та б'ються за Роботине Запорізької області. Саме звільнене Роботине може стати плацдармом для подальшого наступу ЗСУ на Токмак.

Головні питання випуску:

Чому ЗСУ могли ввести підготовлені для наступу угруповання у бій за Токмак саме зараз?

Чи реально дійти Токмака за три тижні – як Київ нібито пообіцяв Вашингтону?

І навіщо чиновники США могли розкрити головний напрям удару Сил оборони по армії Росії?