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22 жовтня 2020, Київ 10:57
Суспільство

«Нас вчили сміятися над страшними трагедіями наших рідних» – онучка розкуркуленого козацького роду Зайців

Ті, хто чинив спротив розкуркуленню і колективізації

Радіо Свобода продовжує публікувати листи із редакційної пошти, які надходять у рамках спільного із Національним музеєм Голодомору-геноциду проєкту«Розкуркулення: як сталінський режим нищив українське вільне селянство». Цього разу це свідчення про козацький рід Зайців із Полтавщини. Онучка розкуркуленого Карпа Павловича Зайця переповіла не лише те, що дізналася від своєї бабусі, а й поділилася своїми спогадами про те, як працювала радянська пропаганда.

Розкуркулення – незрозуміле слово сучасним молодим людям. А який жахливий зміст воно несло у собі! Хоча «совіцька» (радянський лад ще називали «совєтами» або «совітами», від російського слова «совет» – ред.) пропаганда зуміла перетворити його у щось смішне – в художніх творах тієї пори, в кіно, у літературі.

Я народилася вже тоді, коли молодь змушена була споживати всю надуману брехню про щасливе наше дитинство та «героїчні» вчинки комсомольців із комуністами у ті жахливі, як з'ясувалося, нестерпні й трагічні часи для мого народу.

Розкуркулення. Ілля Глазунов
Розкуркулення. Ілля Глазунов

Нас примушували читати в школі літературу, в якій ми ще неспроможні були вихопити завуальовану риторику письменника, бо інакше той твір не був би надрукованим; нас водили дивитися фільми за цими ж творами, де ми, діти, теж були не готові відгадати справжній зміст, у деяких працях великих режисерів та акторів. Ми жили в тотальній брехні й нас іще примушували стверджувати, на різних парадах, цинічні гасла про наше «щасливе дитинство». Ми й вірили.

Батьки боялися відверто говорити з дітьми, аби їм же не зашкодити та й свою кар'єру не знищити. Єдине, що дивувало, це те, що хрестили дітей усі, хоч і таємно. Мабуть, це єдине, що не дуже заважало комуністам брехати й далі, адже церква була поза законом наполовину. Написали якусь історію партії, яку примушували вчити скрізь і всюди (не історію своєї країни, а якоїсь надуманої кількадесятирічної партії). Особливості віку нам сприяли не запаморочуватися різними проблемами, тому й жили всі як біологічний вид.

Хоча, пам'ятаю, майже щоденно, у бабусі збиралися сусідки-бабусі й постійно розмовляли про минуле, згадуючи при цьому «розкуркулення й голодовку». Я слухала, а коли питала потім у бабусі про ті спогади, вона неохоче відказувала, що я ще мала й можу десь і щось розповісти, а це неправильно сприймуть, що може потягнути за собою небажані наслідки.

Забране у селян збіжжя. Колективізація і розкуркулення. 1930 рік
Забране у селян збіжжя. Колективізація і розкуркулення. 1930 рік

Так і було. Я, дійсно, про все намагалася дізнатися від учителів у школі. Так і з цими критичними запитаннями полізла до історика на уроці – заміні з якогось іншого предмета. Оскільки цей урок був не за програмою, то чого б його й не спитати. Мені була дана відповідь, що «бабусі неграмотні й неправильно щось там зрозуміли».

Прийшла до своєї бабусі додому й розповіла, на що у відповідь почула, що саме моя бабуся грамотна й має похвального листа по закінченні школи. Й вона, до речі, допомагала мені вчити уроки аж до восьмого класу з усіх предметів. Так, насправді, сусідські бабусі, а їх була переважна більшість, були неграмотні й це мене переконувало в правоті вчителя. Кого більше, той і правий. Чи не класно цю теорію використовують і донині на виборах?!.

7 листопада 2019 року – день так званої «жовтневої революції». Окупований Севастополь
7 листопада 2019 року – день так званої «жовтневої революції». Окупований Севастополь

Звичайно, зовсім таємно, й з обіцянкою нікому нічого не поширювати, бабуся дещо мені розповіла, коли я підросла, але тільки про нашу родину, без політичних висновків. Я дізналася про сам факт, що «каток» розкуркулення пройшовся по моєму родові з маминого боку.

Тільки дуже розумні та незалежні, від природи, особистості піднімали ці питання й намагалися підняти весь народ, за що платили власною свободою, здоров'ям, життям.

Так от про розкуркулення. Мої дідусь і бабуся, по маминій лінії, були саме тими, про кого небезпечно було навіть згадувати – розкуркуленими.

Рід мого дідуся Зайця Карпа Павловича – козацький. Вони були люди вільні, які не знали кріпацтва й дуже тим пишалися. Хуторяни. Вони не жили в селі, а от до них підселялися.

Наприкінці XIX століття до мого прадіда Павла, якимось чином, довкола, попідселялися інші сусіди. І якось так вийшло, що ліс, поле й сад, що належали прадідові, повідокремлювалися один від одного. Ліс стояв окремо, а простір між ним заселився незначною громадою. Тільки воно так і залишилося хутором – пара десятків дворів, не більше.

Тож були землі мого прадіда, поряд землі розстріляного на очах у всіх без суду та слідства ще одного заможного козака, а посередині – ділянки з хатинами пари десятків безземельних сусідів.

Прадід мав трьох синів і одну дочку. Земля наявна поділилася між синами, а дочку віддали заміж теж за землевласника. Всі жили заможно. Мій дід воював у Першій світовій. Один із його братів – наймолодший – потрапив на війну теж, але в самому її кінці, то не воював. Але вони обидва зачепилися в революційних подіях того часу. Десь у двадцятому році минулого століття вони повернулися додому й почали господарювати.

Прадід уже помер на той час. Станом на той час, рід мав основний будиночок і ще один – для одного із синів. За законом, наймолодший залишався у батьківському домі, а другий дім брати розділили жеребкуванням.

Випало, що будуватися окремо мав Карпо – мій дід. Він побудувався в 1924 році. Їхніх там було три садиби – хата мого прадіда, а з обох боків будинки двох його синів.

Навпроти, утворивши вулицю, побудувалися наші, потім сусіди й далі кілька дворів примкнули, а землі довкола належали моєму родові з одного боку, а з іншого – були землі того розстріляного.

Брати жили дружно і це сприяло розвитку та достатку. Хоча один із них був учителем, а другий – працював службовцем у банку, а саме мій дід порядкував на землі.

Коли почалася колективізація, багато хто радів із того, що в братів-Зайців відібрали поле й сад, залишивши по сімнадцять сотих довкола помешкання.

Дід відмовився йти в колгосп, а влаштувався за сім верст у місті на маслозавод столяром. А вже – після розкуркулення і колективізації – розпочався Голодомор.

Мій дід, кажуть, був дуже міцний і сильний. Тільки він ризикнув залишити корову для виживання. Міг захистити і родину й корову, і найближчих родичів від голодної смерті.

Розкуркулення. Донеччина. 1930 рік
Розкуркулення. Донеччина. 1930 рік

Корову тримали просто в одній із кімнат у хаті, а хата дуже добре зачинялася – і двері, і вікна з важкими дубовими віконницями на прогоничах (були колись такі).

Випасав корову тільки дід після роботи, а так хата стояла зачинена увесь час.

Із сусідами теж ділилися молоком, то вижили всі. На хуторі не помер ніхто, а в селі вмирали люди

Оскільки чоловіки мали роботу в місті, їм видавали хлібні пайки, а вдома було молоко й молочні продукти. Мамі тоді було 11-12 рочків й вона казала, що весь час хотілося хліба. Хліб дідові давали там – якісь сто-двісті грамів, то бракувало, звісно.

Із сусідами теж ділилися молоком, то вижили всі. На хуторі не помер ніхто, а в селі вмирали люди.

В сусідньому селі ходили чутки, що навіть когось із ще з сусіднього села прямо зловили і з'їли. Жахливо! Якщо це було так. Але ж, кажуть, не було в селі ні собаки, ні кота. Про домашніх тварин теж не йдеться. Ось таке я знаю про розкуркулення й голод у Полтавській області, неподалік Зінькова, нині мертвого хутора Конини, що належав до сільської ради Великої Павлівки.

У рамках спільного із Національним музеєм Голодомору-геноциду спеціального проєкту – «Розкуркулення: як сталінський режим нищив українське вільне селянство просимо тих, чий рід був розкуркулений, розповісти про це. Зокрема, повідомити прізвище та ім'я ваших рідних, їхній вік, кількість членів родини і роки народження дітей, де вони жили (село район, область), що мали (земля, худоба, реманент, приміщення), як працювали (самі чи залучали працю найманих робітників) та історію їхнього розкуркулення. Важливі і факти, і емоції, які переживали люди. Якщо ви маєте фотографії чи документи, просимо їх також нам надіслати.

Пишіть на адресу Radiosvoboda@rferl.org

Якщо ви шукаєте відомості про своїх рідних, які були репресовані під час комуністичного терору, але не знаєте, як почати пошук, – допомогу вам запропонують у Галузевому держархіві Українського інституту національної пам’яті. Тут відкрили Консультаційний центр для пошуку інформації про репресованих.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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