«Звикли жити одним днем». В Україні під час війни дорожчає нерухомість. Хто і де її купує

Попри війну, в Україні зростають ціни на нерухомість – навіть у містах, які постійно зазнають російських атак, і навіть тих, до яких від лінії фронту відносно недалеко. Чому дорожчає житло та хто його купує – розбирались журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее Время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Найшвидше ціни зростають у західних областях. Зокрема, за даними профільного порталу для пошуку нерухомості «ЛУН», на 22% за рік подорожчали однокімнатні квартири в Тернополі (вторинний ринок) – і це найвищий показник. Але приблизно на 3% зросли ціни на таке житло і в близькому до фронту Запоріжжі.

Не росте вартість на однокімнатні квартири лише у двох обласних центрах: у Дніпрі ціни впали на 6%, а в Миколаєві – ніяк не змінились.

«Ринок нерухомості України продовжує зростати практично в усіх сегментах і майже по всій країні», – йдеться в аналітичному звіті порталу за підсумками другого кварталу 2026 року.

«Нас почали КАБами бити»

«Тепер довелося все покинути. Дітей там виростили. І нікуди повертатися. Ні дітям, ні нам», – розповідає Валентина, яка до повномасштабної війни вона жила в селі Воздвижівка Запорізької області.

Через бойові дії була змушена виїхати й залишити свій будинок. Зараз він зруйнований, а через село проходить лінія фронту.

«Ви ж бачите, скільки ми терпіли. Просто нас почали КАБами бити, і ми сюди переїхали. Ми б не переїжджали», – ділиться вона.

Нас почали КАБами бити, і ми сюди переїхали. Ми б не переїжджали

Валентина живе у знайомих у Запоріжжі, платить лише за комунальні послуги та мріє про власну квартиру в цьому ж районі на околиці міста, де вже кілька тижнів встановлюють антидронові сітки.

«Ви знаєте, я жила в такому селі, де в нас такі сітки стояли вздовж усієї дороги», – каже Валентина.

Вона збирається стати в чергу, щоб отримати сертифікат на купівлю житла в межах державної програми єВідновлення. Однак із травня виплату компенсацій призупинили щонайменше до осені . А без державної підтримки Валентина та тисячі інших переселенців, які втратили все, купити квартиру самостійно не можуть. Тож доводиться чекати.

«Але ж квартири дуже дорогі. Та ви що. Для нас, людей передпенсійного віку, [купити самостійно] – це нереально», – каже вона.

Трикімнатна квартира в самому центрі Запоріжжя площею 73 квадратні метри продається за 50 тисяч доларів. Але можливий торг, каже рієлторка Каріна Матвєєва. Власники робили ремонт для себе, але після початку повномасштабної війни виїхали за кордон. Продавати квартиру довго не наважувалися – сподівалися повернутися.

Таке житло в прифронтовому Запоріжжі вважається преміум-сегментом. Ціни на вторинному ринку залишаються рекордно низькими. У середньому:

однокімнатна квартира зараз стане в 15 тисяч доларів ;

; двокімнатна – приблизно 20 тисяч ;

; трикімнатна – близько 30 тисяч.

У прифронтових регіонах на ринок сильно впливає безпекова ситуація. Через невизначеність люди бояться купувати нерухомість . У Запоріжжі російські ракети, снаряди та дрони регулярно влучають у житлові будинки.

«Останні 3–4 тижні було дуже гучно. І вже навіть той, хто ходив, дивився у травні квартири, то в червні вже сказав – ми ставимо на паузу. Гроші – це гроші, взяв їх і поїхав, а квартира залишиться. Тому, на жаль, усе це впливає негативно», – каже рієлторка.

Деякі власники, які виїхали за кордон або орендують житло в безпечніших регіонах країни, навпаки, не поспішають продавати свою нерухомість тут.

«От я продам, і буде в мене в кишені 20 тисяч доларів, і куди я з ними? В інших містах, у Києві, наприклад, не купиш», – переказує слова власників квартир Каріна.

Київ під обстрілами: житло активно купують

У Києві ціни відрізняються в рази. Окрім великої площі, двокімнатна квартира на лівому березі столиці має й інші переваги воєнного часу, розповідає Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості.

«У цьому будинку є бомбосховище, є підземний паркінг. Тобто тут усе надійно. Є генератори для того, щоб ліфти працювали і в опалювальний сезон було тепло- й водопостачання», – розповідає вона.

Люди звикли жити одним днем. Вони заробляють гроші й витрачають їх, щоб жити тут і зараз

Попри те, що Росія все частіше атакує Київ, тут, на відміну від прифронтових регіонів, на ринку купівлі-продажу квартир зберігається активність, кажуть в Асоціації.

«Ще навіть повітряна тривога не закінчується, а люди вже починають писати й телефонувати, кажуть, що вони все-таки вранці прийдуть на перегляд. Шукають, купують, не зупиняються, – каже Олена Гайдамаха. – Я не можу сказати, що це прямо масово відбувається, але у досвідчених рієлторів угоди не зупиняються. Тому що люди звикли жити одним днем. Вони заробляють гроші й витрачають їх, щоб жити тут і зараз».

В Україні чекають на відновлення видачі державних сертифікатів на зруйноване житло. Це підштовхне і попит, і пропозицію: ціни, які трохи просіли за літо, знову підуть угору, а ринок оживе. Однак ризик того, що в нову квартиру прилетить російський снаряд, залишається завжди. З цим зіткнулася переселенка з Херсона Ірина Саліхова.

«Ми вже встигли поставити вікна, і сьогодні вночі нам знову вибило вікна. У нас було десь пів метра землі в квартирі», – каже вона.

Вона живе в Подільському районі. Після одного з російських обстрілів Києва їхній будинок був частково зруйнований, а перед під’їздом – утворилась вирва від ракети. Втративши житло в Херсоні, вона вклала всі свої заощадження в купівлю квартири в столиці.

«І за умовами іпотеки нам її однаково потрібно буде виплачувати. Але я не знаю, чи буде наш будинок придатним для проживання. Тому що під нами вирвало стіну на першому поверсі, і наша квартира на третьому поверсі фактично висить», – каже вона.

Через тиждень комісія визнала будинок аварійним – він може обвалитися будь-якої миті. При цьому, за словами Ірини, мешканцям досі не видали жодних документів, без яких неможливо подати заявку на участь у державній програмі відновлення.