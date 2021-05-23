Радіо Свобода Weekly: Два роки Зеленського та секрети пісні «Go_A» з «Євробачення»

Україна увійшла до п’ятірки лідерів «Євробачення-2021»

Український гурт Go_A посів п’яте місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2021». Українці здобули 364 голоси (97 від журі та 267 від глядачів). Президент Зеленський назвав «гідним» такий результат українців.

Переможнецею «Євробачення» стала Італія, яку представляв гурт Maneskin із піснею Zitti E Buoni (524 бали). Далі йдуть Франція (499 балів), Швейцарія (432) та Ісландія (378).

У чому магія народної пісні? Секрет успіху «Go_A» на «Євробаченні»

Пісню Shum гурт Go_A виконує у жанрі електро-фольк, який поєднує етнічний спів із електронними ритмами. Пісня настільки стара, що її сенс не можуть зрозуміти не лише іноземці, але і багато українців. Приміром, «шум» – це ліс, у який давні предки українців приходили закликати весну, зелена шуба – це зелене гілля, яке зривали і «заплітали» і «розплітали» у танці.

Інтерес до фольклору почав посилено зростати ще півтора десятиліття тому, а у справжній бум він переріс після 2014 року, коли на тлі російської агресії українці почали шукати захисту в своїй культурі – об’єднувалися у фольклористичні гурти, вивчали народні танці, традиції.

У чому магія української народної пісні, яка заворожила українців та меломанів в усьому світі? Читайте у матеріалі.

Пресконференція Зеленського: що він сказав і про що змовчав

Будувати країну без олігархів та без війни, з реформованими судами та продовженням «Великого будівництва», країну без бідності, але з «державою в смартфоні». Так окреслив свої наміри до кінця каденції президент України Володимир Зеленський під час своєї щорічної пресконференції.

Реагуючи на гострі запитання та критику, глава держави відповідав, що чітко розуміє, «що робить і куди йде», а крім того – згадував про ті корективи, які вносять у наміри влади пандемія та війна. Зеленський розкритикував наміри частини західних політичних гравців домовитися про добудову російського «Північного потоку -2». Водночас він не озвучив виразної тактики щодо його обіцянки «завершити війну», і не дав чіткої відповіді на звинувачення щодо його оточення та працівників Офісу президента.

Що анонсував Зеленський, на які гострі запитання відповів, а які залишив без відповіді? Радіо Свобода наводить основні тези великої пресконференції президента України.

Чи буде друга українська «Мрія»?

Коли президент України Володимир Зеленський давав пресконференцію в ангарі літакобудівельної компанії «Антонов», у цій же залі стояв і корпус недобудованого другого примірника найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія». «Українській «Мрії» бути!» – написали на ньому. Які ж перспективи того, що друга «Мрія» теж «буде», що її добудують і вона злетить у повітря? Читайте.

Ахметов, Порошенко, Медведчук: кого з олігархів Зеленський може позбавити впливу?

Ахметов, Пінчук, Порошенко, Коломойський, Фірташ, Медведчук. У руках цих людей – великий бізнес і великі медіа, а у владі – ті, хто готовий лобіювати їхні інтереси. Усе це робить їх не просто заможними людьми. Вони –​ олігархи.

Свій вплив на політичні процеси і громадську думку дехто із них зберігає вже протягом двох десятиліть. Стільки ж часу в Україні говорять про необхідність деолігархізації. Нині це питання порушив і президент Зеленський: обіцяє закон, який позбавить олігархів надмірного впливу на державні процеси. Хто ж може потрапити під приціл?

Кум Путіна, олігарх Лукашенка: як Микола Воробей співпрацює з Медведчуком і збагачується в Україні

«Гаманець» Лукашенка та його «фаворит» – так в Білорусі називають тамтешнього олігарха Миколу Вороб’я, а ось в Україні його ім’я поки що маловідоме. Та протягом кількох останніх років він глибоко пустив бізнес-коріння в Україні.

Як виявили «Схеми» спільно з журналістами-розслідувачами з телеканалу «Белсат», лише починаючи з 2019-го Воробей стрімко увійшов одразу в три стратегічні сфери української економіки: придбав українську частину нафтопродуктопроводу, який тягнеться з Росії, та возить російське вугілля українським металургам та на електростанції, міцно закріпився на ринку імпорту дизельного пального з Білорусі.

Більше того, журналістам вдалося встановити, що Воробей – тісно пов’язаний з Віктором Медведчуком і його близьким соратником Тарасом Козаком саме в тому бізнесі, через який обидва українські нардепи потрапили під санкції. А от білоруський олігарх цього уникнув – і продовжує в Україні заробляти сотні мільйонів уже навіть і на «Великому будівництві» Володимира Зеленського. Більше про це – за лінком.

Підтримка України з боку США. Про що домовилися Блінкен і Лавров?

Зустріч державного секретаря США і міністра закордонних справ Росії у Рейк’явіку – перший такий контакт на високому рівні після зміни адміністрації у Сполучених Штатах. І перша зустріч голів зовнішньополітичних відомств двох країн напередодні можливого американсько-російського саміту. Саме тому важливо зрозуміти, про що говорили і про що могли домовитися Ентоні Блінкен і Сергій Лавров. Тому що у цьому випадку ми складемо уявлення про те, про що можуть домовитися між собою Джозеф Байден і Володимир Путін.

«Залізний купол» для України: чи зможуть ЗСУ відбити російський ракетний обстріл?

На тлі найбільш масштабної з 2014 року ескалації між бойовиками палестинського угруповання «Хамас» і Ізраїлем, свою високу ефективність вчергове продемонструвала протиракетна система «Залізний купол». За заявами представників Армії оборони Ізраїлю, система ПРО змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, випущених із території Смуги Газа.

Водночас, нещодавня активність російської армії біля кордонів України також змусила українське військово-політичне керівництво заговорити про протиракетну оборону, яка, попри значні загрози, має досить обмежені можливості. Чим зараз ЗСУ можуть захиститися від російських «Іскандерів» і «Калібрів», що можуть запропонувати українські виробники озброєння, і які іноземні системи хочуть отримати українські військові? Читайте і дивіться.

Ляшко, Любченко, Кубраков: що відомо про нових міністрів?

Верховна Рада України сьогодні призначила нових членів Кабінету міністрів. Міністром охорони здоров'я став Віктор Ляшко, міністром економіки – першим віцепрем'єр-міністром – Олексій Любченко, міністром інфраструктури – Олександр Кубраков. Що відомо про цих людей? Радіо Свобода інформує коротко.

«Євробляхи», пільги і закон: що чекає на автовласників

Близько пів мільйона власників вживаних автівок з ЄС (так званих «євроблях») зможуть розмитнити їх на пільгових умовах: вони мають на це майже пів року, а ветерани війни на Донбасі – до 9 місяців. Це передбачають ухвалені після масових протестівдва закони, які набули чинності в середині травня. З іншого боку, власники «євроблях» незадоволені численними застереженнями та коротким періодом пільгового розмитнення, експерти ж говорять про ввізні мита як про лобізм українських автовиробників, і згадують про ті системні проблеми, які нові закони про «євробляхи» не вирішують. Більше про це – у матеріалі.

Коронавірус і відпустки: куди поїдуть українці у друге літо пандемії

Уже другий поспіль курортний сезон у світі триватиме в умовах пандемії COVID-19. Втім, українські мандрівники цього літа зможуть поїхати до більшої кількості країн, ніж торік, свідчать дані туроператорів, МЗС України та урядів інших держав. Залишаються карантинні правила та обмеження, водночас – на багатьох курортах знизилися ціни та зникли натовпи російських туристів, наголошують туроператори й експерти. Куди саме можна поїхати на відпочинок цього літа і за яких умов – з'ясувало Радіо Свобода.

У двох сестер і двох братів Тараса Шевченка було 90 внуків – родичка Кобзаря

Журналістка і математик, поетеса й розробниця електронних мікросхем, багаторічна очільниця фонду, який опікується підтримкою української культури в Україні й за кордоном. А ще – племінчата праправнучка Тараса Шевченка по лінії його старшої сестри Катерини. Усе це – про Людмилу Красицьку. Жінка, яка народилася в Росії, а зараз, вже багато років, мешкає у Києві, досконально знає свій родовід. Вона, як і її відомий предок, пише поезію та прозу й не шкодує сил та часу на громадську роботу.

До роковин перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі Радіо Свобода поспілкувалося з родичкою Кобзаря в четвертому поколінні.

Олександр Невський: київський князь, який напевно не бачив Києва

Олександр Невський – днями відзначали 800-річчя цього князя і православного святого – одна з топових фігур російської історії. Але при цьому не варто забувати: по-перше, Олександр – він хоч і Невський і здебільшого проявив себе на території Росії – все-таки з півтора десятка років був великим князем Київським; по-друге, Олександр Невський, як православний святий, доволі популярний в Україні. В одному Києві щонайменше три храми Олександра Невського.

Більше про цю постать та її інтерпретації – в «Історичній свободі».

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