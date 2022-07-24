«Практично вщент» знищена ще одна школа в Миколаєві – мер про наслідки вчорашнього російського обстрілу

Внаслідок російського обстрілу 23 липня «практично вщент» знищена ще одна школа в Миколаєві, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.



«Маю більше інформації про наслідки вчорашнього вечірнього обстрілу Корабельного району міста. Практично вщент знищена ще одна школа у Миколаєві – у закладі зруйновані перекриття між першим і другим поверхами, пошкоджені навчальні класи», – написав він у телеграмі.



Сєнкевич додав, що через ударну хвилю та уламки в 9 багатоповерхівках вилетіли вікна, ще у двох приватних будинках сталися пожежі від влучання боєприпасів та уламків.



За словами мера Миколаєва, наразі відомо про п’ятьох поранених, серед них підліток.

Останнім часом щоночі російські війська обстрілюють Миколаїв, переважно вони використовують С-300.

Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.