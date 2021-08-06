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Суспільство

6 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Під час музичного фестивалю «Бандерштат-2017»

Які події очікуються?

  • Відзначають Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї в пам’ять про атомне бомбардування Хіросіми.
  • На Олімпійських іграх в Токіо українські спортсмени виступатимуть в фіналі змагань зі спортивної ходьби та у кваліфікаційних турах з художньої гімнастики і веслування.
  • В селі Рованці поблизу Луцька розпочнеться 15-й ювілейний музичний фестиваль «Бандерштат».

Цей день в історії

  • 1914 року у Львові створено легіон Українських січових стрільців - перший український бойовий підрозділ після битви під Полтавою в червні 1709 року.
  • 1928 року народився американський митець українського походження, один із засновників поп-арту Енді Воргол.
  • 1945 року американський літак Б-29 скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіму. Жертвами вибуху, за різними даними, стали від 140 до 240 тисяч жителів міста, десятки тисяч отримали ураження радіацією.
  • 2012 року дослідницький космічний апарат Curiosity успішно приземлився на поверхню Марса.
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