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Суспільство

17 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

У Великих Сорочинцях на Полтавщині розпочнеться Сорочинський ярмарок

Які події очікуються?

  • Міністри закордонних справ країн Євросоюзу проведуть відеоконференцію для обговорення ситуації в Афганістані.
  • У Великих Сорочинцях на Полтавщині розпочнеться Сорочинський ярмарок.
Сорочинський ярмарок на Полтавщині: «Україна – єдина родина»
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Сорочинський ярмарок на Полтавщині: «Україна – єдина родина»

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  • У Львові відбудеться концерт, присвячений пам’яті Кузьми Скрябіна.

Цей день в історії

  • 1903 року американський редактор і видавець Джозеф Пулітцер заповів свій статок Колумбійському університету для заснування премії у сфері журналістики.
  • 1914 року у Львові створено добровольчий легіон «Українські січові стрільці» в складі австро-угорської армії.
  • 1998 року уряд Росії оголосив дефолт внаслідок обвалу фінансово-бюджетної системи країни.
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