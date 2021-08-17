17 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Міністри закордонних справ країн Євросоюзу проведуть відеоконференцію для обговорення ситуації в Афганістані.
- У Великих Сорочинцях на Полтавщині розпочнеться Сорочинський ярмарок.
- У Львові відбудеться концерт, присвячений пам’яті Кузьми Скрябіна.
Цей день в історії
- 1903 року американський редактор і видавець Джозеф Пулітцер заповів свій статок Колумбійському університету для заснування премії у сфері журналістики.
- 1914 року у Львові створено добровольчий легіон «Українські січові стрільці» в складі австро-угорської армії.
- 1998 року уряд Росії оголосив дефолт внаслідок обвалу фінансово-бюджетної системи країни.
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