У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії

У США названі лауреати Пулітцерівської премії. Агентства Reuters та Associated Press, журнал Atlantic, а також газета The New York Times отримали престижну журналістську нагороду за висвітлення пандемії коронавірусної інфекції.

Журналісти Reuters, Associated Press і газет Los Angeles Times і Minneapolis Star Tribune отримали премії за висвітлення проблем, пов’язаних із расовою нерівністю в США на тлі загибелі під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда. Премією відзначена, зокрема, робота журналістів Reuters про жертви поліцейського насильства, які не змогли домогтися справедливості в судах, уточнює «Голос Америки».

Видання BuzzFeed отримає премію за розслідування про інфраструктуру, створену владою Китаю для проведення репресій щодо уйгурів.

Пулітцерівська премія присуджується Колумбійським університетом. Вона вважається однією з найпрестижніших світових нагород у галузі журналістики. Першим лауреатом премії в 1917 році став американський журналіст Герберт Своуп. Престижний приз він отримав за серію публікацій під заголовком «Зсередини Німецької імперії» в газеті The New York World.