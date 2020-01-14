Чому Путін каже, що в Криму «гірше, аніж в Росії», і що буде із Аксьоновим

Президент Росії Володимир Путін вимагає від кримської влади зайнятися проблемами, які не вирішили з 2014 року і які безпосередньо впливають на рівень життя кримчан. Серед них і питання водопостачання півострова, рішення якого не знайшли навіть на федеральному рівні. Російський глава Криму Сергій Аксьонов у зв'язку з цим пообіцяв перевести кримських чиновників на цілодобову роботу. Чи допоможе це виконати доручення Путіна й чого очікувати кримчанам після його візиту, читайте в матеріалі Крим.Реалії.

Російська влада визнала, що в Криму не вирішено низку проблем, від яких залежить якість життя на півострові. Серед них ‒ проблема водопостачання, логістики, регулювання цін на товари та послуги, доступного та якісного медобслуговування й багато інших. Президент Росії Володимир Путін доручив кримській владі у 2020 році вирішити їх.

«Путінський пакет» для Криму

Кримські доручення Володимир Путін озвучив на нараді з питань соціально-економічного розвитку півострова в Ялті 10 січня. У ній також брали участь керівники російського уряду, повпред президента країни в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов та мер Москви Сергій Собянін.

Перше, що, на думку Володимира Путіна, вимагає покращення у Криму ‒ це якість життя. «Це найпростіші, нагальні питання, з якими люди зіштовхуються щороку, щодня, по суті справи, у своєму житті. Це ремонт будинків і реконструкція інженерних мереж, облаштування прибудинкових територій та громадських просторів: парків, скверів, набережних. Йдеться не тільки про курортні, туристичні зони, але й про всі населені пункти», ‒ сказав він.

Кримській владі також доручено «зміцнити регіональні системи комунікацій»: збудувати та відремонтувати автодороги, залізничні платформи та вокзали, оновити рухомий склад приміського сполучення.

Ще однією «основною проблемою» в Криму, за словами Володимира Путіна, є «нормалізація цін на товари першої необхідності». Серед них названі продукти, паливо та будівельні матеріали. «Потрібно, щоб рівень споживчих цін відповідав рівню прибутків жителів Севастополя та Криму. Для цього органам влади регіону необхідно працювати в тісному контакті з діловими колами, розвивати логістику, не допускати монополізму і підтримувати конкуренцію, відкривати нові місця для торгівлі. Причому я прошу вас, шановні колеги, робити це швидко, без усяких адміністративних зволікань, цілком використовувати механізми, які в першу чергу влаштують людей і, звісно, будуть ефективні для бізнесу», ‒ сказав президент Росії.

«Особливої уваги» в Криму, на його думку, вимагає охорона здоров'я, яка «перебуває в жалюгідному стані». «Не вистачає фахівців, будівлі та обладнання лікарень і поліклінік зношені. Причому ми говоримо про такі ж проблеми в масштабах країни в цілому ‒ тут (в Криму ‒ КР) гірше, ніж у цілому в Росії», ‒ визнав Володимир Путін.

Зараз, за інформацією кримської влади, приблизно 60% лікарень Криму не відповідають федеральним стандартам.

«Знайду, як змором узяти»

Першим кроком із виконання цього набору доручень стала обіцянка Сергія Аксьонова посилити роботу членів кримського уряду. Наступного дня після візиту Володимира Путіна до Криму він зажадав від членів кримської Ради міністрів працювати без вихідних і цілодобово.

Наради будуть у суботи. Потім і на неділі перейдем

«Наради будуть у суботи. Потім і на неділі перейдемо, я знайду, як змором узяти. О 12 годині і о 16 годині, щоб на море не могли втекти. Все буде по-новому, щоб взагалі нікуди (члени уряду ‒ КР) виїхати не могли. У неділю будуть стіни Радміну, рідного, адміністрацій ваших, боротимемося з проблемами, але результату доб'ємося. 2020 рік має бути роком взятих на себе зобов'язань. Угода дорожча за гроші. Слово дали ‒ виконуємо», ‒ цитують главу Криму російські ЗМІ.

Сергій Аксенов вважає, що для покращення якості життя кримчан «створені всі необхідні умови з точки зору інфраструктури». А для вирішення інших проблем зі «списку Путіна» він пообіцяв вжити заходів найближчим часом. «Упевнений, що всі завдання, поставлені главою держави, будуть виконані», ‒ пообіцяв він.

Сергій Аксенов оприлюднив у соцмережах план дій щодо реалізації доручень Володимира Путіна. Але серед них відсутній основний пункт ‒ вирішення проблеми водопостачання півострова. З 2014 року кримська та російська влада не знайшли способів забезпечити півострів водою. Проєкти з опріснення морської води, очищення стічних вод, будівництва водоводу з Росії дном Чорного моря і постачання води мостом через Керченську протоку залишилися не реалізованими.

Наразі кримська влада очікує технічних розрахунків проєкту реконструкції Міжгірного водосховища і перекидання в нього води з гірських кримських річок.

«Спроба Аксьонова замінити собою закони»

Колишній член команди Сергія Аксьонова, російський активіст Володимир Гарначук вважає, що заяви про переведення кримського уряду на цілодобовий режим порушують федеральне законодавство і не здатні допомогти у виконанні доручень російського президента.

Кримські чиновники імітуватимуть роботу

«Замість того, щоб працювати в нормальному режимі і виконувати свої обов'язки в робочий час, кримські чиновники імітуватимуть роботу, засиджуватимуться довго в кабінетах. Є трудове законодавство і закон про державну муніципальну службу, в яких чітко описані права та обов'язки людей. Цією спробою замінити собою закони Аксьонов намагається замістити реальну роботу погрозами. Якщо людина за п'ять років не змогла налагодити нормальну регулярну роботу з управління регіоном, то сподіватися на те, що він упродовж двох місяців щось там зробить, на мій погляд, нерозумно», ‒ сказав він Крим.Реалії.

На думку кримського історика, політичного оглядача Олександра Севастьянова, ситуація на півострові дратує керівництво Кремля, і нарада в Ялті 10 січня це підтверджує.

Володимир Путін відкрито заявив про проблеми в Криму – федеральні гроші витрачаються, а результату мало

«Те, що Володимир Путін відкрито заговорив про проблеми в Криму, логічно. Тому що їх уже не сховаєш, до них прикута увага. І це не може не викликати роздратування ‒ федеральні гроші витрачаються, а результату мало. Те ж можна сказати щодо водної проблеми. Вона нікуди не поділася, але її вирішення або коштує занадто дорого, або треба знову запускати Північно-Кримський канал, а це дуже боляче вдарить по іміджу особисто Путіна», ‒ говорить він.

Водночас говорити про ймовірність відставки Сергія Аксьонова через невиконання цих доручень, за його словами, зарано: «За невиконання цих доручень спочатку «стрілочниками» стануть кримські міністри. Їх пускатимуть у розхід першими, а вже чи дійде черга до Аксьонова, поки питання відкрите. В усякому разі, років зо два перспективи у нього поки точно є. Оскільки він ще дуже сильно вмонтований у свідомість жителів Росії як символ «кримської весни».

Крайній термін ‒ вересень-жовтень 2020 року, коли Аксенов перестане мати відношення до Криму як глава регіону

Водночас Володимир Гарначук стверджує, що Сергій Аксенов протримається на своїй нинішній посаді максимум до осені цього року. «Наскільки я знаю, рішення про те, що Аксенов залишить цю посаду, вже ухвалене. Зараз вирішується питання з його заміною. Думаю, що найближчим часом це станеться. Я допускаю, що крайній термін ‒ вересень-жовтень 2020 року, коли Аксенов перестане мати відношення до Криму як глава регіону», ‒ говорить він.

Активіст припускає, що Сергія Аксьонова можуть перевести на роботу до Москви в один з органів федеральної влади.

Можливу відставку Сергія Аксьонова обговорюють у Криму останні кілька місяців. Сам Сергій Аксенов утримується від публічних коментарів із цього приводу.

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