Скільки коштує «розкачати» Telegram-канал, скільки на ньому можна заробити та скільки коштує фейк?

Telegram був заснований у 2013 році росіянами Павлом та Миколою Дуровими. За даними Комісії з цінних паперів та бірж США, щомісячна аудиторія становить близько 300 мільйонів користувачів у всьому світі.

Популярність Telegram пояснюють широким функціоналом: тут можна спілкуватися, передавати файли з великим об’ємом, слідкувати за останніми новинами або, наприклад, цінами на авіаквитки.

Крім того, Telegram називають одним із найбезпечніших месенджерів у світі. Таке реноме зробило його популярним серед терористів. Це стало приводом для спроби заборонити месенджер на території Росії: у квітні 2018 року Таганський районний суд Москви постановив негайно заблокувати Telegram після відмови надати Федеральній службі безпеки ключі шифрування від листування користувачів.

Тоді доступ до Telegram почали блокувати, проте не надто успішно: месенджером офіційно продовжували користуватися навіть самі російські силові структури.

Упродовж останніх років Telegram стає дедалі популярнішим і в Україні. Радіо Свобода вирішило розібратися, скільки коштує створити власний Telegram-канал та як на цьому можна заробляти.

Скільки грошей потрібно на Telegram-канал?

Створити його можна безкоштовно і в кілька кліків: вибрати в додатку розділ «Новий канал», придумати його назву й натиснути «галочку». Значно складніше зробити цей Telegram-канал популярним.

У своєму нещодавньому дослідженні видання «Ліга» розповіло, що журналісти в межах експерименту створили канал під назвою «Общество плоской земли», написали «конспірологічний пост в гірших традиціях анонімних пабліків» та купили підписників і перегляди через спеціалізовану фірму.

Усього два дні та 2 900 гривень знадобилося, щоб «Общество плоской земли» отримало 20 тисяч підписників. За додаткові 1 995 гривень перший допис на каналі зібрав 25 тисяч переглядів.

Інтернет-маркетолог Альона Дєньга у розмові з Радіо Свобода називає такий метод «сірим».

«Якщо ми говоримо про більш «білі» методи, то залучати підписників можна з будь-яких інших джерел, окрім самого Telegram, – з реклами в соцмережах, реклами в статтях, з розсилки, можна хоч зовнішню рекламу застосовувати», – каже Дєньга.

Ціна за просування каналу залежить від багатьох факторів – тематики, конкуренції в цій ніші тощо. За її оцінками, щоб залучити 10 тисяч підписників «білими» методами, треба 1-2 тисячі доларів.

Експерт зазначає, що в деяких нішах вартість залученого підписника починається від 1 гривні, в інших випадках це може бути 10, 20 гривень і більше.

«Ціну визначає складність теми та об’єм потенційної аудиторії. Чим вона ширша – тим дешевше виходить підписник, – пояснює Дєньга. – Наприклад, аудиторія орнітологів буде вужчою за аудиторію всіх жителів Києва, тому назбирати 10 тисяч підписників у вузькопрофільний канал про орнітологію буде складніше і дорожче, ніж в канал афіші заходів в місті».

Telegram-каналом часто може займатися одна людина. Вона самостійно створює контент, просуває канал та спілкується з потенційними рекламодавцями. Іноді ці функції передаються окремим людям. За словами інтернет-маркетолога, середня вартість роботи спеціаліста з маркетингу в соціальних мережах становить 300-500 доларів, менеджер із залучення реклами може отримувати 10% від продажів.

Скільки коштує реклама в найпопулярніших Telegram-каналах України?

За даними порталу Telegram Analytics, у перший тиждень лютого найбільшу кількість підписників мали канали «Украина 24/7» (464 тисячі), «ТСН» (333 тисячі) та «Украина Сейчас» (282 тисячі).

При цьому співвідношення охоплення одного посту до кількості підписників (ERR) на першому з цих каналів становить 28,7%, на другому – 26%, на третьому – 32,1%. Це значить, що фоловерів значно більше, ніж читачів.

Для порівняння – ERR Telegram-каналу Офісу президента сягає 84,3%, на нього підписані 32 тисячі користувачів. Канал прем’єра Олексія Гончарука має 12 тисяч підписників і 94,5% ERR.

Як вдалося дізнатися Радіо Свобода, «базова ціна» рекламного допису на «Украина Сейчас» стартує від 5 тисяч гривень. Максимальна ціна, ймовірно, не буде дорожчою за 10 тисяч, але це за «адський треш». Водночас рекламний менеджер попередив: «Дуже адське ми і не візьмемо».

На «ТСН» («Телеграмна служба новин», не плутати з «Телевізійною службою новин») звичайна рекламна новина коштуватиме 150 гривень за тисячу переглядів. Стільки просять, наприклад, за текст із заголовком «Дубінський: найбільший вплив на парламент має президент, групи впливу Коломойського в Раді немає». Водночас за фейкову публікацію «Дубінський: найбільший вплив на парламент має Коломойський, групи впливу президента в Раді немає» потрібно буде заплатити вдвічі більше.

Окремо представники «ТСН» запропонували за три тисячі доларів купити канал «Новини України» з 15 тисячами підписниками. При цьому створити канал «з нуля» й «розкачати» його до 10 тисяч підписників можна за п’ять тисяч доларів.

На «Украина 24/7» рекламний допис у форматі «1/48» коштує 9 000 гривень. Це означає, що він не перекриватиметься іншими постами впродовж однієї години. У стрічці його можна буде бачити 48 годин.

У відповідь на пропозицію розмістити «не зовсім достовірну інформацію» менеджер з питань реклами зауважив: «Потрібно дивитися на публікацію. Проте, найімовірніше, ми таке не опублікуємо».

Ось вам іще кілька цифр від інших найбільших каналів. Реклама на «Украина онлайн» (229,5 тисяч підписників) у форматі «1/24» коштуватиме 5 500 гривень.

На каналі «Украина без цензуры» (117 тисяч підписників) формат «2/24» можна купити за 170 доларів (майже 4 200 гривень). Формат «3/36» коштуватиме 200 доларів (4 900 гривень).

Анонімні Telegram-канали

Останніми місяцями в Україні набули впливу анонімні канали на кшталт «Джокера», «Темного рыцаря», «Резидента». Вони спеціалізуються на поширенні нібито «інсайдерської» інформації про українську політику. Часто вона не підтверджується, що, втім, не заважає окремим українським ЗМІ публікувати її в себе на сайтах.

Отримати дані про розцінки на цих каналах доволі складно. Проте Радіо Свобода вдалося дізнатися, що «звичайна» реклама на каналі «Легитимный» з понад 65 тисячами підписників коштує 11 тисяч гривень, «інше все – договірне».

Представники каналу «Зарада чи Перемога» (29 тисяч підписників) розповіли, що в них здебільшого йде реклама інших Telegram-каналів. Для цього потрібно заплатити 7-10 тисяч російських рублів (2 700 – 3 800 гривень) на «Яндекс-гаманець». Останнім часом «Зрада чи Перемога» репостила дописи з каналів «Klymenko Time» (належить колишньому регіоналу Олександру Клименку), «ЗеРада», «Запрещенная Украина» та «Цибуля».

При цьому розцінки на інших анонімних Telegram-каналах можуть суттєво відрізнятися.