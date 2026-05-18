Наступ армії РФ зірвано? Ознаки (можливого) провалу

17 травня українські війська діяли на фронті активніше, ніж російська армія, – про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

На його думку, це свідчить про зміну балансу сил на передовій на користь Сил оборони.

« Зокрема за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу – більше, ніж російських . І це дуже серйозний результат. Будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії – дронів, НРК, снарядів, усіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії», – заявив він.

Президент не уточнив, який саме вид активності Сил оборони він мав на увазі.

Вранці 18 травня Генштаб ЗСУ повідомив про 242 російські штурми на фронті за минулу добу – напруга не спадає. Найгарячішими залишаються Покровський, Костянтинівський та Гуляйпільський напрямки – на них відбулося майже 80 штурмів.

Про те, що завдяки «новій тактиці» Україні, очевидно, вдалося зупинити наступ армії РФ, написало 13 травня американське видання The Washington Times. На думку авторів, ситуація на фронті вже не має вигляд настільки критичної, як ще взимку.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».



Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.