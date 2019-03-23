Кандидат Смешко: 10 цитат за 5 років

Радіо Свобода робить огляд знакових цитат найбільш рейтингових кандидатів у президенти, які вони виголошували публічно протягом останніх п’яти років. Останній у нашому огляді – голова Служби безпеки України з 2003 по 2005 рік, колишній військовий і голова громадської організації «Сила і честь» Ігор Смешко. Здебільшого він критично коментував військову політику Києва, але знайшов що сказати і про прорив кордону Міхеїлом Саакашвілі і ринок землі.

2014

«Перемогти тільки дипломатією неможливо»

У вересні 2014 року Ігор Смешко взяв участь у програмі «Свобода слова» на каналі ICTV. Він почав свій виступ із екскурсу в історію, нагадавши про роль Києва в історії Російської імперії, а російську агресію пояснив реакцією президента Росії Володимира Путіна на демократичні процеси в Україні.

«Перемогти тільки дипломатичними засобами агресію неможливо. Якщо ми не покажемо військову здатність захищатися, пан Путін піде так далеко, як ми йому це дозволимо», – застеріг він.

Читайте також: ООН каже, що план миру на Донбасі не втілюється 4 роки, а Росія покладає відповідальність на Україну і Захід

Через кілька днів у Мінську представники України, Росії й ОБСЄ з участю представників незаконних збройних угруповань на Донбасі підписали першу з трьох мінських угод. Вона, зокрема передбачала розведення озброєнь і припинення вогню, але бойовики почали порушувати режим тиші майже одразу.

2015

«Єдине, чим ми можемо перемогти, – це побудувати демократію»

У червні 2015 року в ефірі «Свободи слова» Смешка спитали, чи вважає він за можливе розбудову демократії в умовах сусідства з агресором. Екс-голова СБУ відповів, що демократія є необхідною для перемоги у війні і пов’язана з економічним розвитком.

«Єдине, чим ми можемо перемогти, – це побудувати демократію. Якщо ми побудуємо демократію, лише вона – з децентралізацією, створенням середнього класу, ліквідацією бідності. Демократій не буває там, де понад 50% народу є не середнім класом, а фактично перебувають у рабській підлеглості роботодавцеві», – сказав він.

Він додав, що податкова система повинна підтримувати малий і середній бізнес. Водночас, зауважив Смешко, світові демократії «будувалися сильною владою».

«Війну треба було одразу назвати війною»

Ігор Смешко ще в квітні 2014 року був призначений радником виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова. У жовтні на ту ж посаду його призначив президент Петро Порошенко.

Він протягом чотирьох місяців очолював Комітет із питань розвідки при президентові України аж до моменту його розпуску. Тоді Порошенко залишив Смешка на посаді вже позаштатного радника. Втім, у січні 2015-го Смешко написав рапорт про звільнення і з цієї посади. У грудні того ж року він розкритикував реакцію української влади на початок російської агресії.

«Війну треба було одразу назвати війною. Керівництво, яке прийшло під революційними гаслами, чомусь вважало себе вільним від виконання Конституції й закону. З першим оголошенням часткової мобілізації треба було відкрити закон 1993 року про мобілізацію. Читаємо: при оголошенні часткової мобілізації у країні настає особливий період», – нагадав екс-радник Порошенка.

За його словами, влада мусила керуватися законом про оборону, а не оголошувати антитерористичну операцію.

У квітні 2018 року Петро Порошенко підписав указ про завершення АТО і початок операції Об’єднаних сил.

2016

«Ніколи не призначай тих, хто допоміг прийти до влади»

У березні 2016 року журналіст Микола Вересень в ефірі телеканалу «UA:Перший» спитав Смешка, чи можуть, на його думку, працювати один проти одного російські й українські розвідники, які за часів СРСР разом проходили підготовку. На це Смешко відповів, що ще в 2005 році у складі СБУ працювало не більше ніж 20% людей, які проходили навчання в системі КДБ. Натомість він звернув увагу на те, що в політичній верхівці працюють ті, хто «закінчив спеціальні заклади розвідувальні, контррозвідувальні вже в Росії після 1991 року». Правда, прикладів генерал-полковник не навів.

Натомість він поділився своїми поглядами на те, як президент мав би підбирати людей для найбільш відповідальних посад: якісна освіта, 10–15 років досвіду в галузі і бездоганна репутація.

«В одному зі староіндійських трактатів в 7-му сторіччі до нашої ери написано: ніколи не призначай друзів свого дитинства. Вони завжди будуть вважати, що вони з тобою на близькій стопі. Ніколи не призначай тих, хто тобі допоміг якось прийти до влади. Це їхній вирішальний внесок був, що ти отримав владу, і ти ніколи з ними не розплатишся. Призначай тих, хто ніколи не зрадив свого керівника, фахівця, який ніколи не займався діяльністю в заколотах, переворотах, але був найкращим фахівцем», – зацитував Смешко.

«В України немає безкорисливих друзів»

Так Смешко схарактеризував зовнішньополітичне становище України, коментуючи можливі наслідки виборів президента Сполучених Штатів у листопаді 2016 року. Тоді він заявив, що Києву варто зосередитися на власному розвитку, а не чекати допомоги з-за кордону.

Економічні санкції – найбільше, що діє зараз на агресора

«В України немає безкорисливих друзів у цьому світі. Ми маємо бути дуже вдячні нашим західним партнерам, які в даній ситуації, думаючи передусім про свої національні інтереси, свої економіки, соціальну стабільність всередині своїх країн, і які щиро не хочуть воювати, ніхто не хоче воювати і ризикувати заради когось – але вони роблять все, що можуть на даний момент… І все-таки економічні санкції – несуть збитки. І це найбільше, що діє зараз на агресора», – сказав він в інтерв’ю телеканалові Ukrlife.

Він додав, що, кого б не обрали американці – кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон або її опонента-республіканця Дональда Трампа, – США навряд чи змінять свою позицію щодо російської агресії проти України, адже великим країнам властива інерційність у зовнішній політиці. Попри те, що на виборах переміг Дональд Трамп, відомий своєю симпатією до президента Росії Володимира Путіна, Вашингтон продовжив надавати підтримку Україні.

2017

Прорив Саакашвілі свідчить про «слабкість центральної державної влади в країні»

Екс-голова СБУ не оминув увагою прорив кордону, який восени 2017 року здійснив колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі. Смешко назвав його порушенням Конституції, але основну критику спрямував на неналежну, на його думку, реакцію влади.

«Де виступ відповідної посадової особи держави із поясненням народові України, що сталося і які кадрові висновки стосовно керівництва відповідних силових структур зроблені? Адже є зухвалий, масово тиражований міжнародними ЗМІ, факт порушення не лише кордону, але й Конституції та базових законів України… Який об’єктивно свідчить не тільки агресорові, але й нашим закордонним союзникам і радикально налаштованій опозиції про слабкість центральної державної влади в країні», – написав Смешко на своїй Facebook-сторінці.

Із цієї нагоди він також засудив практику «перманентно змінювати політичних союзників».

У вересні 2017 року Петро Порошенко також прокоментував дії Саакашвілі, втрату громадянства якого він затвердив у липні 2017 року, – він назвав прорив кордону злочином.

«Головний ворог – це не зовнішня агресія»

У листопаді 2017 року телеведуча Наталія Влащенко спитала думку Ігоря Смешка щодо «російського сліду» у внутрішніх справах України. На це колишній військовий відповів, що покладати відповідальність за проблеми лише на Росію – «одна з найбільших помилок, яких ми можемо припуститися».

«Росія веде проти нас війну в чотирьох вимірах – військовому, економічному, дипломатичному, інформаційному. Але наразі головний ворог для України – це не зовнішня агресія. Зовнішня агресія відбирає життя наших патріотів, але це є статична позиційна війна. Набагато страшніше для України зараз внутрішня дестабілізація і остаточна втрата (віри – ред.) українців в те, що органи державної влади можуть забезпечити внутрішню безпеку як одну з головних функцій держави», – сказав він.

Смешко, зокрема, звернув увагу на зниження, на його думку, рівня професіоналізму силових служб із 2005 року. Це він пояснює появою практики, коли політичні сили розподіляють між собою можливість призначати своїх кандидатів на посади в силових відомствах.

2018

«Всі війни гібридні»

Закон «Про національну безпеку України», схвалений РНБО в січні 2018 року, не викликав схвалення Смешка: він розкритикував владу за відсутність єдиної концепції розвитку збройних сил, а термін «гібридна війна» назвав прикриттям для бездіяльності.

«Від самого початку існування людства і до сьогодні жодної війни не було не гібридної. Всі війни гібридні. Ви думаєте, що в Стародавньому Римі воювали, але водночас торгували з тим, з ким воюють, чи не розривали дипломатичні відносини? Усі війни – це чотири елементи: воєнний, економічний, дипломатичний і інформаційний», – сказав Смешко в інтерв’ю Віталієві Портникову для Радіо Свобода.

Тоді ж він назвав причиною нинішнього становища те, що Захід «не має жодної стратегії стосовно подальшого розвитку демократичної цивілізації в світі», натомість демократичні країни намагаються стабілізувати власне соціально-економічне становище.

Про Азовський договір

Азовський договір блокує захист інтересів України в Азовському морі і Керченській протоці згідно з Конвенцією ООН про морське право 1982 року, тож його необхідно денонсувати – про це Смешко заявив у вересні 2018 року.

«Якщо ми б зараз денонсували цей договір із Росією, на що, як на мене, ми маємо всі моральні, законодавчі і політичні права, то перехід під юрисдикцію міжнародного права згідно з конвенцією ООН про морське право надало б нам автоматично великі переваги. В чому – по-перше, згідно з цією конвенцією, встановлюється 12-мильна виключна морська зона для територіальних вод, 24-мильна виключна економічна зона», – сказав політичний і військовий діяч.

Він, проте, додав, що спрогнозувати реакцію Росії і її дії в Азовському морі і її політику щодо нього та Керченської протоки важко, але звернув увагу на нерівність військових сил Києва і Москви.

2019

«Українська земля може належати тільки громадянам України»

Смешко в силу свого фаху протягом попередніх років частіше коментував війну і питання розвідки, проте як учасник передвиборчих перегонів мусив висловлюватися і щодо економіки. В лютому 2019 року, наприклад, ведучий програми «Докаz» Олексій Шевчук спитав у кандидата в президенти про його думку на відкриття ринку землі. На це Смешко відповів, що це неможливо, доки не «створені умови»: повний кадастр землі і ринкові ціни на неї.

«Я багато разів був у державі Ізраїль із візитами. Ви купіть ізраїльську землю або купіть американську землю без того, що ви повинні знати, що там є право остаточної власності федерального уряду на цю землю. Українська земля може належати тільки громадянам України. Вона може в оренду здаватися, але з повним правом забрати назад у власність держави. Взагалі, це Конституція говорить про те, що земля і надра належать народові України», – нагадав він, проте не уточнив, чи вбачає за можливе відкриття ринку сільськогосподарської землі принаймні для громадян України.