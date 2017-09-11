Порошенко про інцидент у «Шегинях» із участю Саакашвілі: байдуже, хто порушує держкордон

Президент України Петро Порошенко заявляє, що інцидент на прикордонному пункті «Шегині» з участю Міхеїла Саакашвілі, який втратив громадянство України, має бути оцінений виключно у правовий спосіб.

«На мою думку, цей інцидент не потребує жодних політичних коментарів. Ми маємо коментувати і будемо коментувати (цю ситуацію – ред.) виключно у правовому полі», – сказав Порошенко, якого цитує прес-служба.

«Мені байдуже, хто порушує державний кордон – чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути абсолютно чітка правова і юридична відповідальність», – додав він.

Порошенко вважає, що прикордонники вчинили правильно, не застосувавши зброю, на застосування якої вони мали повне право.

«Не дали розбурхати пожежу, конфлікт всередині країни, чого, власне кажучи, ці політикани добивались», – сказав президент.

Він також зауважив, що з моменту підписання указу про припинення громадянства Саакашвілі до суду не було звернення про це.

«Замість цього скоєний злочин. Бо є конституційний принцип недоторканності державного кордону. Це питання національної безпеки держави», – наголосив він.

«Залишимо політику – політикам, а злочини – правоохоронцям, прокуратурі і суду. Це норми і формат, у яких має діяти правова держава», – зазначив президент.

Саакашвілі останніми роками жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Згодом Порошенко пояснив, що не міг не підписати указ про позбавлення Саакашвілі громадянства після отримання інформації від Державної міграційної служби. Саакашвілі заявляв про незаконність цього рішення і намір оскаржити його у суді.

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності. За попередніми даними, зараз Саакашвілі перебуває у Львові.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована. У Держприкордонслужбі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.