Люди не розуміють, як шкодять своїй державі – Чорновіл про учасників «прориву Саакашвілі»

«Повернення» Міхеїла Саакашвілі в Україну не лише створює небезпечний осередок нестабільності поза межами зони конфлікту на Донбасі, а й дискредитує Україну в очах міжнародного співтовариства, впевнений політичний експерт Тарас Чорновіл. А грузинський політик та послідовний критик колишнього президента Грузії Георгій Хаіндрава підкреслює: покровительство, надане Саакашвілі, може дорого коштувати Європі.

Політичний експерт та юрист-міжнародник Тарас Чорновіл оцінює прорив Саакашвілі через кордон як такий, що завдає шкоди Україні на міжнародному рівні. Він нагадує про події, на тлі яких сталася ця подія:

«Стартують російсько-білоруські навчання, які в нас обґрунтовано розглядаються як особлива загроза, і Петро Порошенко вилітає до Нью-Йорка на сесію Генасамблеї ООН, де мають вирішуватися дуже серйозні питання, пов’язані з можливістю миру в Україні не на російських умовах», – зазначив експерт.

На думку Тараса Чорновола, подібна ескалація насильства в тих регіонах, де не відбуваються військові дії, дозволяють Росії пропагувати ключову для себе тезу: Україна – це держава, що не відбулася.

Подібні речі, коли влада не може контролювати ситуацію на своєму кордоні, автоматично викликають дуже серйозну знехіть у західних політиків

«Люди, які спровокували цю річ, навіть не думають про те, наскільки вони шкодять своїй державі, – впевнений Тарас Чорновіл. – Подібні речі, коли влада не може контролювати ситуацію на своєму кордоні, навіть коли дуже чітко зрозумілі винуватці цих обставин – вони автоматично викликають дуже серйозну знехіть у західних політиків».

Таким чином, нелегальний перетин кордону з боку Саакашвілі може потягти за собою відчутні зовнішньополітичні втрати в довгостроковій перспективі, побоюється Чорновіл.

Грузинський політик та суспільний діяч Георгій Хаіндрава не приховує здивування щодо поведінки польської прикордонної служби, яка не заважала Саакашвілі виїхати з країни.

«За яким мотивом в Україну намагається прорватись Росія – для мене зрозуміло, чому це робить Європа – для мене незрозуміло. Особливо, чому це робить Польща, адже те, що відбувалося на польсько-українському кордоні – це дуже небезпечна політична клоунада», – обурений він.

На переконання Хаіндрави, підтримка Саакашвілі з боку європейських політичних сил, які він називає «псевдоліберальними», є небезпечною для самої Європи.

Якщо одна людина може незаконно розгулювати Європою, не маючи ані паспорта, ані документів, вриватись в чужу державу насильницьким шляхом – то тоді не треба дивуватись, чому Європа підривається терористами

«Якщо одна людина може незаконно розгулювати Європою, не маючи ані паспорта, ані документів, порушуючи основи європейської цивілізаціїї – закон і порядок, вриватись в чужу державу насильницьким шляхом, і це вважається політичною дією – то тоді не треба дивуватись, чому Європа підривається терористами. Тому що, якщо один терорист може це робити, то й інші, напевно, теж можуть», – стверджує грузинський політик. Він також висловлює сподівання, що українська держава зможе протистояти «цій дуже небезпечній авантюрі».

Зі свого боку, Тарас Чорновіл бачить певну логіку в поведінці поляків. На його думку, це може бути помста з боку керівництва Польщі за вшанування окремих історичних постатей в Україні.

«Можна чітко сказати: Качинський помстився Порошенку за Бандеру і Шухевича, за певні політичні та історичні питання», – вважає експерт.

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