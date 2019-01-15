Через сніговий шторм у США загинуло щонайменше п'ятеро осіб

Сніговий шторм, через який загинуло щонайменше п'ятеро осіб у США, обрушився на штати східного узбережжя у суботу і продовжувався в неділю, принісши з собою крижану суміш, яка перервала енергопостачання, спричинила скасування рейсів і сотні автомобільних аварій.

Без електрики залишилися 200 тисяч людей у Вірджинії та Північній Кароліні, за даними PowerOutage.us. У Північній Кароліні губернатор оголосив надзвичайний стан у неділю.

Національна метеорологічна служба повідомила про більше від сантиметра льоду в деяких районах західної Північної Кароліни, що призвело до падіння дерев і ліній електропередач, але в інших районах штату обійшлося переважно холодним дощем або замерзаючими опадами.

Понад 250 авіарейсів були скасовані в неділю в трьох основних аеропортах, що обслуговують столицю країни. Більшість шкіл у Вірджинії та Меріленді зачинили в понеділок.

14 січня на один день закрили школи, адміністративні установи й у Вашингтоні та околицях, майже не працював громадський транспорт. Людям порекомендували не виїжджати на дорогу без нагальної потреби і не паркувати машини у міських районах, аби комунальні служби мали можливість оперативно розчистити дороги.