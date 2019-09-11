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11 Вересень 2019, Київ 16:12
Суспільство

Оголені дівчата замість загрозливих мігрантів – російські пропагандисти у Чехії змінюють тактику

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Потік біженців, який змиє Чехію з європейської мапи, чи Європейський союз, який вимагає чехів відмовитися від їхньої питомої букви «ř» заради уніфікації, і навіть «зомбі», які воюють на сході України – ці фейки вже не можуть збільшити аудиторію російських пропагандистських каналів у Чехії. Тому редакція кремлівського сайту Sputnik вирішила звернутися до «вічних» тем – тепер між політичними «новинами» вони публікують фото оголених дівчат та історії зі світу порнобізнесу. Чи фантазія «фейкотворців» вичерпалася?

Теми, які пропонує своїм чеським читачам російський портал Sputnik, – це суміш російської пропаганди на актуальні теми з різними «одкровеннями» баби Ванги, «пророцтвами» про неминучий апокаліпсис чи теорії змов про інопланетян, а подекуди і все це разом, якщо справа стосується України: «Теорія змов: Нібіру почала нищити планету з України», – пише аналітик Інституту політики та суспільства Роман Маца.

Стаття на сайті Sputnik
Стаття на сайті Sputnik

Але якою б багатою не була фантазія «фейкотворців», і вона з часом вичерпується, та аудиторія не розширюється. «Не потрібно закінчувати вищу школу життя у фейсбуці, щоб зрозуміти, що фанатів Антихриста чи баби Ванги в Чехії є обмежена кількість. Sputnik потребує нових читачів», – пояснює Маца.

Роман Маца
Роман Маца

Тому пошук нових стратегій привів російських пропагандистів до давно перевірених засобів: Sputnik поставив на сексуальні фото. У своєму блозі, який публікує чеське інтернет-видання Aktuálně.cz, Маца зауважує, що на сторінці, присвяченій новинам із Чехії, поруч з політичними темами з’являються фото і навіть відео оголених дівчат.

Фото, відео і стаття про життя чеської порноактриси на сайті Sputnik
Фото, відео і стаття про життя чеської порноактриси на сайті Sputnik

«З інтервалом у декілька статей з’являється відео чеської порнозірки Дейзі Лі, фото чеської телеведучої Зорки Гейдової у блузці з відвертим вирізом, поруч красуються фото міс Чехії і світу Татяни Кухаржової чи блогерки Домініки Мислівцової у сексуальному костюмчику. Сторінку звершує стаття з еротичним фото Нели Словакової (моделі, відомої перемогою в чеській версії реаліті-шоу на вибування «Hotel Paradise» – ред.) з майже оголеними грудьми», – описує зміст сайту чеський дослідник.

Роман Маца наголошує, що йдеться не про якийсь анонімний бульварний сайт, яких на чеському ринку десятки. Sputnik – офіційний російський засіб масової інформації, що, за інформацією на його сайті, «був створений на базі міжнародного державного інформаційного агентства «РІА Новости» і «Радіо Голос Росії» після їхньої реорганізації у 2013 році».

Як зауважує чеський аналітик, «новини» з цього сайту регулярно поширює речник президента Чехії Мілоша Земана Їржі Овчачек. Також Овчачек дає коментарі цьому виданню як офіційному російському ЗМІ в Чехії.

Напередодні публікації свого інтерв’ю на сайті Sputnik президентський речник опублікував твіт, який відображає «нову редакційну політику» пропагандистського сайту. У твіті президентський речник намагається висміяти своїх постійних критиків із Міністерства внутрішніх справ і недержавних організацій, що займаються дезінформаційною загрозою.

Їржі Овчачек, речник президента: «Російська пропаганда жахлива! Це повинні негайно засудити Міністерство внутрішніх справ, Каленський та Янда!» (чеські експерти з «фейкових» новин і російської пропаганди Якуб Каленський і Якуб Янда – ред.) Цитована стаття з чеського сайту Sputnik – «Актриса Аліце Бендова пішла збирати гриби в самому лише тісному ліфчику, зустріла лісника і своїми великими грудьми збудила чоловіка. Фото»

«Сексуальні дупки» біля фото Путіна

Дослідник російської дезінформаційної сцени у Чехії каже, що новий тренд не означає, що Sputnik відмовився від дезінформації, просто він шукає способу, як доносити свій «месидж» ефективніше. Тому, на думку дослідника, нічого немає дивного в поєднанні «сексуальних дупок» із фотографією російського президента Володимира Путіна на одній сторінці, адже така мішанина є типова для інтересів аудиторії.

«Хоч це може виглядати трохи приголомшливо, що одразу після прославляння всесильного Путіна й чудотворної російської зброї ми знаходимо «сексуальні дупи» порноактрис, але логіка в цьому є. Якщо ми подивимося на профілі чеських членів і прихильників так званих «самооборон» (чеських ультрарадикальних напіввоєнізованих організацій – ред.) у російських соціальних мережах, часто у їхньому списку підписаних сторінок, окрім ініціатив, що обожнюють Росію, Радянський Союз, самопроголошену Донецьку республіку (угруповання «ДНР» – ред.) і відповідні реалії, ми знаходимо тверде порно», – каже Роман Маца.

Із початку війни на Донбасі Роман Маца досліджує соціальні сторінки прихильників чеських організацій, що відправляють своїх членів воювати проти України. І «меню» з повідомлень Sputnik’a дуже точно, на його думку, відображає інтереси так званих чеських «самооборонців».

Фото зі сторінки празького вантажника Радека Мансфельда, якого суд засудив за нацистське вітання на демонстрації
Фото зі сторінки празького вантажника Радека Мансфельда, якого суд засудив за нацистське вітання на демонстрації
Профілі «самооборонців» насправді складаються з шаленого поєднання виступів Путіна, … незрозумілих фотографій пенсіонерів в уніформах зі значками «агент Кремля» і порно

«Профілі «самооборонців» насправді складаються з шаленого поєднання виступів Путіна, «хіміотрас» у небі (однієї з «теорій змов», за якою конденсаційні сліди за літаками в небі нібито є розпиленими невідомими хімікатами – ред.), «фейків» на кшталт «ЄС хоче скасувати літеру Ř», незрозумілих фотографій пенсіонерів в уніформах зі значками «агент Кремля» і порно. Тож російська державна «новинна агенція» добре знає, що робить і на яких людей націлена», – переконаний Маца.

Невинна розвага для пенсіонерів?

Чи варто звертати увагу на ці зміни в «редакційній політиці» російського сайту? Адже, згідно з доповіддю Міністерства внутрішніх справ Чехії, більшість членів різних організацій «самооборон», «патріотів» чи «офіцерів у запасі» – це переважно публіка пенсійного чи передпенсійного віку. А молодь, за словами Маци, «навряд чи піде за фотографіями гарних дівчат на сайт Sputnik».

Чеські дослідники вважають, що ці сайти є далеко не невинною розвагою для пенсіонерів – саме аудиторія таких сайтів, за словами Маци, читачі «з промитими мізками», потім зголошуються воювати на Донбас, та і всередині країни вони становлять чималу небезпеку. Адже єдиним засудженим у Чехії за звинуваченням у тероризмі виявився 71-річний пенсіонер Яромір Балда, який під впливом історій про «мусульманських біженців» хотів звести з рейок поїзди у Центральній Чехії, зрубавши дерева на колії, нібито це зробили мусульмани. Суд визнав його осудним і послав за ґрати на чотири роки – на щастя, під час інцидентів потяги встояли на рейках і обійшлося без жертв.

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    Марія Щур

    В ефірі Радіо Свобода, як Марія Щур, із 1995 року. Кореспондент, ведуча, автор програми «Європа на зв’язку». Випускниця КДУ за фахом іноземна філологія та Центрально-Європейського університету в Празі, економіст. Стажувалася в Reuters і Financial Times у Лондоні, Франкфурті та Брюсселі. Вела тренінги для регіональних журналістів.

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