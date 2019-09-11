Оголені дівчата замість загрозливих мігрантів – російські пропагандисти у Чехії змінюють тактику

Потік біженців, який змиє Чехію з європейської мапи, чи Європейський союз, який вимагає чехів відмовитися від їхньої питомої букви «ř» заради уніфікації, і навіть «зомбі», які воюють на сході України – ці фейки вже не можуть збільшити аудиторію російських пропагандистських каналів у Чехії. Тому редакція кремлівського сайту Sputnik вирішила звернутися до «вічних» тем – тепер між політичними «новинами» вони публікують фото оголених дівчат та історії зі світу порнобізнесу. Чи фантазія «фейкотворців» вичерпалася?

Теми, які пропонує своїм чеським читачам російський портал Sputnik, – це суміш російської пропаганди на актуальні теми з різними «одкровеннями» баби Ванги, «пророцтвами» про неминучий апокаліпсис чи теорії змов про інопланетян, а подекуди і все це разом, якщо справа стосується України: «Теорія змов: Нібіру почала нищити планету з України», – пише аналітик Інституту політики та суспільства Роман Маца.

Але якою б багатою не була фантазія «фейкотворців», і вона з часом вичерпується, та аудиторія не розширюється. «Не потрібно закінчувати вищу школу життя у фейсбуці, щоб зрозуміти, що фанатів Антихриста чи баби Ванги в Чехії є обмежена кількість. Sputnik потребує нових читачів», – пояснює Маца.

Тому пошук нових стратегій привів російських пропагандистів до давно перевірених засобів: Sputnik поставив на сексуальні фото. У своєму блозі, який публікує чеське інтернет-видання Aktuálně.cz, Маца зауважує, що на сторінці, присвяченій новинам із Чехії, поруч з політичними темами з’являються фото і навіть відео оголених дівчат.

«З інтервалом у декілька статей з’являється відео чеської порнозірки Дейзі Лі, фото чеської телеведучої Зорки Гейдової у блузці з відвертим вирізом, поруч красуються фото міс Чехії і світу Татяни Кухаржової чи блогерки Домініки Мислівцової у сексуальному костюмчику. Сторінку звершує стаття з еротичним фото Нели Словакової (моделі, відомої перемогою в чеській версії реаліті-шоу на вибування «Hotel Paradise» – ред.) з майже оголеними грудьми», – описує зміст сайту чеський дослідник.

Роман Маца наголошує, що йдеться не про якийсь анонімний бульварний сайт, яких на чеському ринку десятки. Sputnik – офіційний російський засіб масової інформації, що, за інформацією на його сайті, «був створений на базі міжнародного державного інформаційного агентства «РІА Новости» і «Радіо Голос Росії» після їхньої реорганізації у 2013 році».

Як зауважує чеський аналітик, «новини» з цього сайту регулярно поширює речник президента Чехії Мілоша Земана Їржі Овчачек. Також Овчачек дає коментарі цьому виданню як офіційному російському ЗМІ в Чехії.

Напередодні публікації свого інтерв’ю на сайті Sputnik президентський речник опублікував твіт, який відображає «нову редакційну політику» пропагандистського сайту. У твіті президентський речник намагається висміяти своїх постійних критиків із Міністерства внутрішніх справ і недержавних організацій, що займаються дезінформаційною загрозою.

Їржі Овчачек, речник президента: «Російська пропаганда жахлива! Це повинні негайно засудити Міністерство внутрішніх справ, Каленський та Янда!» (чеські експерти з «фейкових» новин і російської пропаганди Якуб Каленський і Якуб Янда – ред.) Цитована стаття з чеського сайту Sputnik – «Актриса Аліце Бендова пішла збирати гриби в самому лише тісному ліфчику, зустріла лісника і своїми великими грудьми збудила чоловіка. Фото»

«Сексуальні дупки» біля фото Путіна

Дослідник російської дезінформаційної сцени у Чехії каже, що новий тренд не означає, що Sputnik відмовився від дезінформації, просто він шукає способу, як доносити свій «месидж» ефективніше. Тому, на думку дослідника, нічого немає дивного в поєднанні «сексуальних дупок» із фотографією російського президента Володимира Путіна на одній сторінці, адже така мішанина є типова для інтересів аудиторії.

«Хоч це може виглядати трохи приголомшливо, що одразу після прославляння всесильного Путіна й чудотворної російської зброї ми знаходимо «сексуальні дупи» порноактрис, але логіка в цьому є. Якщо ми подивимося на профілі чеських членів і прихильників так званих «самооборон» (чеських ультрарадикальних напіввоєнізованих організацій – ред.) у російських соціальних мережах, часто у їхньому списку підписаних сторінок, окрім ініціатив, що обожнюють Росію, Радянський Союз, самопроголошену Донецьку республіку (угруповання «ДНР» – ред.) і відповідні реалії, ми знаходимо тверде порно», – каже Роман Маца.

Із початку війни на Донбасі Роман Маца досліджує соціальні сторінки прихильників чеських організацій, що відправляють своїх членів воювати проти України. І «меню» з повідомлень Sputnik’a дуже точно, на його думку, відображає інтереси так званих чеських «самооборонців».

Профілі «самооборонців» насправді складаються з шаленого поєднання виступів Путіна, … незрозумілих фотографій пенсіонерів в уніформах зі значками «агент Кремля» і порно

«Профілі «самооборонців» насправді складаються з шаленого поєднання виступів Путіна, «хіміотрас» у небі (однієї з «теорій змов», за якою конденсаційні сліди за літаками в небі нібито є розпиленими невідомими хімікатами – ред.), «фейків» на кшталт «ЄС хоче скасувати літеру Ř», незрозумілих фотографій пенсіонерів в уніформах зі значками «агент Кремля» і порно. Тож російська державна «новинна агенція» добре знає, що робить і на яких людей націлена», – переконаний Маца.

Невинна розвага для пенсіонерів?

Чи варто звертати увагу на ці зміни в «редакційній політиці» російського сайту? Адже, згідно з доповіддю Міністерства внутрішніх справ Чехії, більшість членів різних організацій «самооборон», «патріотів» чи «офіцерів у запасі» – це переважно публіка пенсійного чи передпенсійного віку. А молодь, за словами Маци, «навряд чи піде за фотографіями гарних дівчат на сайт Sputnik».

Чеські дослідники вважають, що ці сайти є далеко не невинною розвагою для пенсіонерів – саме аудиторія таких сайтів, за словами Маци, читачі «з промитими мізками», потім зголошуються воювати на Донбас, та і всередині країни вони становлять чималу небезпеку. Адже єдиним засудженим у Чехії за звинуваченням у тероризмі виявився 71-річний пенсіонер Яромір Балда, який під впливом історій про «мусульманських біженців» хотів звести з рейок поїзди у Центральній Чехії, зрубавши дерева на колії, нібито це зробили мусульмани. Суд визнав його осудним і послав за ґрати на чотири роки – на щастя, під час інцидентів потяги встояли на рейках і обійшлося без жертв.