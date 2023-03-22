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Політика

Бахмут: Росія ослабла, але готується наступати? Напрямки, обстріли, загострення

  • Обстріли українських міст: Запоріжжя, Одеса, Ржищів. Є загиблі та поранені. У Запоріжжі внаслідок влучання російської ракети між двома дев’ятиповерхівками, за останніми даними, постраждали 32 людини, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, одна людина загинула. В Одесі, за попередніми даними ОГП, троє людей отримали травми. На Київщині, як повідомила поліція, через нічні атаки РФ загинули семеро людей.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

  • Найближчі тижні будуть критичними? Росія готує новий наступ: у Білому домі дали прогноз щодо подій на фронті. Чи вистачить ресурсів Збройним силам України, щоб стримати російський наступ та для чого президент України Володимир Зеленський знову поїхав під Бахмут? Пряме включення з-під Бахмуту.
  • Віктор Медведчук отримав в Росії нові заправки та гроші на політичний проєкт. Яку ставку на нього роблять в Кремлі? Обговорюємо нове розслідування Схем.

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