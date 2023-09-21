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Політика

Крим: Росія втрачає оборону. Зеленський у США: зустріч з Байденом. Нагірний Карабах

  • Вранці 21 вересня російська армія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Руйнування зазнала енергетична інфраструктура. Є поранені і травмовані у Черкасах, Харкові, Києві. Унаслідок нічних обстрілів Херсону загинули двоє людей, поранень зазнали пʼятеро. Про найбільшу кількість постраждалих наразі відомо у Черкасах. Там російська ракета поцілила у місцевий готель. Щонайменше 10 людей отримали поранення. Що відбувається у Черкасах – покажемо наживо.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • У Збройних силах України підтвердили нанесення удару по військових аеродромах в окупованому Криму. У ніч на 21 вересня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму, повідомили Радіо Свобода джерела в СБУ. Що відбувається в Криму і чи дійсно кримчани масово отримують українські паспорти?
  • Президент Володимир Зеленський в ході візиту до Сполучених Штатів прибув у Конгрес. У Капітолії він проведе переговори з представниками двох американських партій, після чого Зеленський зустрінеться з главою США Джо Байденом у Білому домі та розмовлятиме з військовими у Пентагоні. Яких рішень чекати за результатами Зеленського до США?
  • Адміністрація президента Азербайджану повідомила, що обговорила із представниками вірменського населення Нагірного Карабаху питання їх реінтеграції. Що це означає, як далі можуть розгортатися події довкола Нагірного Карабаху та якою буде роль Росії?

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