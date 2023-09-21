Крим: Росія втрачає оборону. Зеленський у США: зустріч з Байденом. Нагірний Карабах

Суд у Гаазі: Україна проти Росії у справі про геноцид (відео)

Унікальний суд – Україна проти Росії у справі про геноцид – триває у Гаазі. Україна, вперше в історії, звернулася із позовом, що інша держава зловживає Конвенцією про запобігання геноциду. До цієї скарги приєдналися ще 32 країни.