Українські чоловіки у Європі: просять забрати назад?

В уряді Норвегії повідомили, що країна готується посилити правила перебування українських чоловіків у віці від 18 до 60 років. Проте певні винятки все одно будуть.

Тим часом уже пів року працює дозвіл українським чоловікам у віці з 18 до 22 років виїжджати за кордон.

За підрахунками організації «Центр економічної стратегії» за перші три місяці роботи дозволу з України виїхали понад 100 тисяч чоловіків.

Розмови про обмеження виїзду чоловіків з України лунали також з Німеччини.

Чи зважатиме на такі сигнали українська влада?

Як повернути назад в Україну тих, хто виїхав?

Чи не було рішення про дозвіл на виїзд чоловіків віком 18–22 роки помилкою?

Дозвіл на виїзд чоловіків віком 18-22 років відчутно вплинув на міграційні показники минулого року, однак не призвів до суттєвого зростання загальної кількості біженців. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила старша дослідниця «Центру економічної стратегії» Ірина Іпполітова. За її словами, торік чоловіки 18-22 років становили близько третини всіх чистих виїздів за кордон, але загалом – менш як 2% від усіх біженців.

Ці 100 тисяч чоловіків віком 18-22 роки – це менше 2% від загальної кількості біженців

«Поїхав кожен сьомий із цієї вікової категорії (чоловіки 18-22 років – ред.). Тобто це і не так багато, але серед цих чистих виїздів людей за кордон за минулий рік вони склали третину. Це рішення відчутно вплинуло на кількість біженців, які поїхали саме минулого року. Але, з іншого боку, не можна сказати, що саме ця категорія людей склала якусь відчутну частину наших біженців загалом. Тому що загалом у нас через війну поїхало приблизнои понад 5,5 мільйонів людей. І ці 100 тисяч чоловіків віком 18-22 роки – це менше 2% від загальної кількості біженців. Тобто, звісно, у нас така демографічна ситуація, що краще було б, щоб люди не їхали. Але в загальній кількості біженців це насправді не така велика частка», – зазначила Іпполітова.

Наразі основну частину українських мігрантів становлять жінки, каже дослідниця. За її словами, дорослі жінки (віком від 18 років) складають 40% усіх біженців. Діти до 18 років – 31%. Чоловіки старші за 18 років становлять 29% від загальної кількості громадян, які виїхали за кордон через війну.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Наприкінці серпня 2025 року український уряд оновив порядок перетину державного кордону, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. З того часу чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

«Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв’язки з Україною», – написала Свириденко у телеграмі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.