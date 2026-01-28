Нові плівки НАБУ. Зеленський пішов на випередження?

Підозра ексголові ДПСУ: на плівках Національного антикорупційного бюро України нібито посадовці прикордонної служби обговорюють схеми на кордоні.

НАБУ і САП не називають прізвища, утім, медіа фігурантом розслідування назвали Сергія Дейнека і повідомили про обшуки, що він не коментував.

Президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади керівника ДПСУ у січні – за кілька тижнів до підозри НАБУ.

Чи міг керівник прикордонників брати участь у схемах?

Президент міг діяти на випередження, звільняючи голову ДПСУ?

Тим часом журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела повідомив, що Дейнеко звільнився з військової служби через ВЛК.

«Підстава – стан здоров’я. Згідно з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнано непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора», – написав він у телеграмі.

Втім, у Держприкордонслужбі це заперечують.

«Ця інформація станом на зараз не відповідає дійсності. Проходження військової служби та звільнення з неї визначено законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України», – заявив в коментарі Радіо Свобода речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зауважив, що на сьогодні наказу про звільнення Дейнеки з військової служби немає.

Також речниця МВС Мар’яна Рева у коментарі Радіо Свобода підтвердила, що після звільнення з посади голови ДПСУ Дейнеко був призначений радником міністра на громадських засадах, а щодо звільнення саме з військової служби – такої інформації немає.

Вона додала, що радник на громадських засадах – це не штатна та неоплачувана посада.

Що далі?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

До початку січня Дейнеко очолював Держприкордонслужбу. Потім керівництво ДПСУ змінили.

4 січня голова МВС Ігор Клименко повідомив, що Дейнеко призначається радником голови МВС, а після «нетривалої реабілітації» буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

22 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття колишнього топпосадовця та чинного посадовця ДПСУ на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину держкордону. Серед підозрюваних правоохоронці назвали колишнього голову Держприкордонслужби.