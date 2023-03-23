Куди Росія готується наступати? Чи обійдуть українські дрони російське ППО? | Свобода.Ранок

1 ОГП про наслідки атаки на Київщині: серед постраждалих є дитина, ще трьох людей шукають під завалами 32380 views

2 Нічна атака на Київ: сили ППО збили всі безпілотники 26107 views

3 Через нічну атаку дронами на околиці Житомира досі гасять пожежу – ОГП 23219 views

4 САП і НАБУ заявили про викриття злочинного угруповання на чолі з ексголовою ФДМУ 14144 views

5 В ОГП повідомили, скільки ракет РФ запустила по Запоріжжю 22 березня 14064 views

6 Рада достроково припинила повноваження генерал-лейтенанта Забродського 8289 views

7 У ЗСУ розповіли, чим Росія могла вдарити по Запоріжжю і чому тривогу не оголосили вчасно 5741 views

8 Після вибухів в Севастополі Росія скоригувала своє корабельне угруповання в Чорному морі – Гуменюк 4957 views

9 МКС відкидає «погрози» після ордера на арешт Путіна 4645 views