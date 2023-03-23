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Україна

Куди Росія готується наступати? Чи обійдуть українські дрони російське ППО? | Свобода.Ранок

Дрони-розвідники «Шарк» відтепер на озброєнні української армії. Що вони можуть?
  • Обговоримо наслідки російських атак на українські міста. В Запоріжжі вже закінчили розбирати завали, а на Київщині під уламками станом на вечір ще могли залишатися люди. Які останні новини звідти?
  • Американська розвідка попереджає про нові наступи російських військ. Який напрямок обере армія, щоб відволікти увагу ЗСУ? І що буде вирішальним у цьому наступі – зброя чи погода?
  • Дрони-розвідники «Шарк» відтепер на озброєнні української армії. Чи правда, що російсько-українська війна – це війна дронів? Які безпілотники атакують Севастополь і в чому різниця розвідувальних та ударних «пташок»?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

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