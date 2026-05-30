Воєнні тури. «Темний туризм» рятує українську туристичну індустрію

Колись Віталій Синяков організовував екскурсії до київських храмів із золотими куполами і на одеські пляжі. Але після того, як у лютому 2022 року перші російські ракети влучили по території Києва, «туризм помер приблизно на рік», – каже він. Тепер цей ветеран галузі є одним із кількох туроператорів, які пропонують так звані «темні тури» до місць, що стали відомими через російське масштабне вторгнення. «Чесно кажучи, зараз близько 80% усіх турів, які ми проводимо, – це «темні тури», – розповідає він Радіо Свобода.

Ще до повномасштабного вторгнення Росії туризм в Україні вже переживав низку криз. У 2013 році Україну відвідали понад 24 мільйони туристів – майже половина з них були росіянами. «Це був справжній бум», – каже Віталій Синяков про початок 2010-х років. Але у 2014 році кількість туристів різко впала, коли окупація Криму Кремлем і воєнні дії на Донбасі розкололи сусідні країни.

Потім прийшла пандемія COVID, яка практично зупинила міжнародні подорожі. Але незадовго до лютого 2022 року «був ще один бум, і до нас приїжджало багато туристів з [Об’єднаних] Арабських Еміратів та Індії, зазначає Синяков. «Чесно кажучи, вони шукали красивих українських дівчат», – додає він. Потім Кремль розпочав своє масштабне вторгнення. За повідомленнями, лише 2,1 мільйона відвідувачів прибули до України у 2022 році, що було падінням туристичного потоку більш ніж на 90% порівняно з рекордними показниками до 2014 року. Кілька мандрівників, які приїхали до України, бронювали тури до місць воєнних руйнувань, що почали рекламувати вже влітку 2022 року.

Томас, канадський медбрат, був одним із тих, хто хотів побачити війну в Україні на власні очі. У 2024 році він поїхав на тур до Харкова, бо, за його словами, на відміну від околиць Києва, де пожертви та державні кошти допомогли відремонтувати деякі місця, що постраждали від війни, на сході України «менше грошей на ретельне оформлення цих локацій». Він каже, що Харків дав змогу побачити сувору воєнну реальність, на відміну від столиці, де інколи «ти читаєш меморіальну дошку або якийсь текст перед собою». Канадець, який відмовився назвати своє прізвище, згадує, що на нього глибоко вплинув вигляд життя, яке тривало у зруйнованих війною передмістях Харкова. « В одному будинку була величезна дірка від ракети чи чогось подібного, а поруч із нею горіло світло, і я побачив чоловіка, який просто готував вечерю », – згадує він. Досвід, здобутий у Харкові, каже він, змінив траєкторію його життя. Після туру він став волонтером-медиком на Донбасі. Згодом Томас вступив до українського медичного університету. Він спілкувався з Радіо Свобода з Великої Британії, де зараз готує документи для отримання посвідки на проживання в Україні.

Коли туристи вперше почали відвідувати місця трагедій та руйнувань в Україні, це викликало певну ворожість, через те, що коментатори називали «танцями на кістках» жертв війни. Представники туристичної галузі кажуть, що ситуація змінилася, оскільки іноземні журналісти поїхали, а влада доклала зусиль, щоб увічнити пам’ять загиблих у таких містах, як Буча та Ірпінь. Кирило Зарубін, який проводить тури до постраждалих від війни місць у Харкові, визнає, що стикався з негативною реакцією місцевих, коли водив знімальні групи з помітним обладнанням. В іншому, за його словами, українська громадськість ставиться до туристів як до послів своїх країн і висловлює вдячність. Місцеві, каже він, «цінують підтримку, яку надають різні країни, тож коли вони бачать людину з цих країн, можуть подякувати їй особисто». Більшість клієнтів Зарубіна – зі США та Японії. Під час одного туру гід показував японському туристу зруйнований ударом житловий будинок, коли до них підійшов власник квартири. « Він запросив нас до своєї зруйнованої квартири, щоб показати усе: як вона виглядала раніше, її історію та що він планує робити далі , – каже Зарубін, – він був справді чудовою людиною».