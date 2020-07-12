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Свобода за тиждень | ZeДача. Зеленський почав мешкати на державній дачі в Конча-Засп
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ТОП новини
12 липня 2020, Київ 20:29
Фотогалереї
Тиждень, що минув: найбільш вражаючі історії та події у фото
12 липня 2020, 19:44
Радіо Свобода
Дізнавайтеся більше про найбільш вражаючі історії та події тижня, що минув у спеціальній добірці Радіо Свобода
1
Пожежа йде на село. Вогонь наближається до дачного кооперативу «Вовче» на Луганщині, 7 липня. Найбільш вражаючі фото лісового вогню на Луганщині у
фоторепортажі Донбас.Реалії
2
Президент України Володимир Зеленський оглядає збитки від масштабних лісових пожеж у Луганській області. Фото: 8 липня. Про те, як Луганщина боролися з наслідками вогняної стихії, дивіться також у
ВІДЕО
3
Жінка в респіраторі чекає на зупинці громадського транспорту в центрі Києва. Дізнавайтесь про рівень інфікування коронавірусом українців в різних областях країни з
інтерактивної мапи Радіо Свобода
4
В окупованому Криму 7 липня російські силовики провели обшуки за кількома адресами. Дивіться
відео з місця подій за посиланням
5
Боснійці, зокрема і ті, які пережили різанину в Сребрениці 1995 року, 8 липня проходять гірською місцевістю під час маршу миру. Вони відтворюють шлях, який довелося подолати 25 років тому біженцям, які тікали від сербських сил, що наступали. У липні 1995 року понад вісім тисяч чоловіків та хлопчиків із громади боснійських мусульман були вбиті силами боснійських сербів у східному місті Сребрениці, це стало найжахливішим масовим убивством у Європі з часів Другої світової війни. Читайте
історію вцілілого жителя Сребрениці,
який присвятив своє життя тому, щоб знайти останки жертв геноциду
6
Перепоховання останків дев’яти недавно виявлених жертв геноциду на цвинтарі Потокарі, Сребрениця, Боснія і Герцеговина, 11 липня. Дивіться відео з церемонії
ТУТ
7
Левиця, яку врятували від голодної смерті, тепер тимчасово перебуває в реабілітаційному центрі для диких тварин у місті Василівка Запорізької області. Як врятованим левам та ведмедям із Донбасу шукають новий дім,
дивіться у відео Радіо Свобода
8
8 липня у Києві пройшли акції протесту на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка. Світлина фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка. Коротко про те, чим завершилося останнє судове засідання по одній зі «справ Порошенка»,
дивіться у відео Радіо Свобода
9
Влітку 1941 року Дітер Келлер був одним із мільйонів нацистських солдатів, які вторглися на територію СРСР під час «Операції Барбаросса». Келлеру пощастило вціліти на тій війні і він повернувся до мирного життя. З війни він привіз
фотографії, на яких, серед іншого, були фотосвідчення злочинів нацистів в Україні
10
9 липня 1983 року 10-річна школярка з американського штату Мен Саманта Сміт побувала в «Артеку». Враження юної американки і спогади людей, які провели з нею вікенд посеред літа – в
архівній фотогалереї Крим.Реалії
11
Чоловік впав на коліна під час сутичок учасників протесту з поліцією біля будівлі сербського парламенту в Белграді 7 липня. Як це було –
дивіться у відео
12
Поранений демонстрант отримує першу допомогу під час масових акцій протесту проти комендантської години у Белграді. Детальніше про перебіг подій у столиці Сербії дивіться у
фоторепортажі Радіо Свобода
13
6 липня один із найбільш відвідуваних музеїв світу Лувр «вийшов» із карантину. Яким був перший день роботи та що обов'язково потрібно знати відвідувачам – дивіться у
фотогалереї
Радіо Свобода
14
Дівчата одягають на голову вінки біля купальського багаття. Під час
святкування Івана Купала на березі річки Прип'ять
. Білорусь, Гомельська область, 6 липня
Тиждень, що минув: найбільш вражаючі історії та події у фото
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