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12 листопада 2019, Київ 16:02
Політика

Трамп подякував ветеранам: «Країна у боргу перед вами, і ми дякуємо всім вам»

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп подякував усім ветеранм американської армії і вшанував пам'ять загиблих військовослужбовців. Однак, зробив він це не так, як до нього робили усі президенти США.

Дональд Трамп став першим президентом США, який у День ветеранів 11 листопада взяв участь у параді, що проходить у Нью-Йорку.

Зазвичай, президенти США вшановують військових у цей день на Арлінґтонському цвинтарі. Цього разу у цій церемонії взяв участь президент Майк Пенс.

Обраний президент США Дональд Трамп та обраний віце-президент Майк Пенс (С) беруть участь у церемонії покладання вінків на Національному кладовищі Арлінгтон за межами Вашингтона, 19 січня 2017 року, за день до інавгурації Трампа
Обраний президент США Дональд Трамп та обраний віце-президент Майк Пенс (С) беруть участь у церемонії покладання вінків на Національному кладовищі Арлінгтон за межами Вашингтона, 19 січня 2017 року, за день до інавгурації Трампа

Сам Дональд Трамп разом із першою леді поклав вінок на честь американських військових у Парку Медісон Сквер.

«Країна завжди у боргу перед вами, і ми дякуємо всім вам», – сказав Трамп, звертаючись до ветеранів.

Одна з американських страхових компаній у День ветеранів подарувала ветерану Іракської війни Тайлеру Голстейну авто, щоб йому легше пристосуватися до цивільного життя. Ще один автомобіль подарували ветеранці військово-морських сил Маріні Родрігес. Як дізналися журналісти, вона нещодавно втратила роботу, бо не мала авто і не могла добиратися в офіс.

Посольство США в Україні розмістило на своїй сторінці у Фейсбук привітання, в якій згадали і українських військових.

День ветеранів Veterans Day у США є національним святом, на якому щорічно 11 листопада – у річницю завершення Першої світової війни – американці вшановують усіх військових, хто поліг на війнах, усіх, хто служив у американських збройних силах.

Як національне свято День ветеранів затвердив Конгрес США і президент Ейзенхауер у 1954 році.

Міністерство у справах ветеранів США є державним органом виконавчої влади США, який разом із міноборони та міністерством охорони здоров'я і соціального забезпечення США займається соціальним захистом ветеранів військової служби і членів їхніх родин. Міністерство є правонаступником Адміністрації із питань ветеранів США, утвореного у 1930 році.

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