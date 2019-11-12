Трамп подякував ветеранам: «Країна у боргу перед вами, і ми дякуємо всім вам»

Президент США Дональд Трамп подякував усім ветеранм американської армії і вшанував пам'ять загиблих військовослужбовців. Однак, зробив він це не так, як до нього робили усі президенти США.

Дональд Трамп став першим президентом США, який у День ветеранів 11 листопада взяв участь у параді, що проходить у Нью-Йорку.

Зазвичай, президенти США вшановують військових у цей день на Арлінґтонському цвинтарі. Цього разу у цій церемонії взяв участь президент Майк Пенс.

Сам Дональд Трамп разом із першою леді поклав вінок на честь американських військових у Парку Медісон Сквер.

«Країна завжди у боргу перед вами, і ми дякуємо всім вам», – сказав Трамп, звертаючись до ветеранів.

Одна з американських страхових компаній у День ветеранів подарувала ветерану Іракської війни Тайлеру Голстейну авто, щоб йому легше пристосуватися до цивільного життя. Ще один автомобіль подарували ветеранці військово-морських сил Маріні Родрігес. Як дізналися журналісти, вона нещодавно втратила роботу, бо не мала авто і не могла добиратися в офіс.

Посольство США в Україні розмістило на своїй сторінці у Фейсбук привітання, в якій згадали і українських військових.

День ветеранів Veterans Day у США є національним святом, на якому щорічно 11 листопада – у річницю завершення Першої світової війни – американці вшановують усіх військових, хто поліг на війнах, усіх, хто служив у американських збройних силах.

Як національне свято День ветеранів затвердив Конгрес США і президент Ейзенхауер у 1954 році.

Міністерство у справах ветеранів США є державним органом виконавчої влади США, який разом із міноборони та міністерством охорони здоров'я і соціального забезпечення США займається соціальним захистом ветеранів військової служби і членів їхніх родин. Міністерство є правонаступником Адміністрації із питань ветеранів США, утвореного у 1930 році.

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