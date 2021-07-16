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Суспільство

16 липня: цей день в історії і які події очікуються сьогодні?

Протест 2014 року проти «мовного закону Ківалова-Колесніченка», який значно обмежував функціонування державної мови. 16 липня 2021 року набувають чинності нові норми Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Які події очікуються?

  • Набувають чинності норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у сфері книговидання та книгорозповсюдження. Україномовні книжки мають складати не менше половини обсягу надрукованих і доступних для продажу книг. У держслужбовців перевірятимуть рівень володіння державною мовою, а всі розважальні заходи та іноземні фільми мають проводитися і демонструватися українською.
  • Верховна Рада розглядатиме подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
  • Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заслухає п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка (фракція «Європейська солідарність») у справі про підготовку українськими спецслужбами операції із затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».
  • Рада національної безпеки і оборони України вперше проведе виїзне засідання.
  • Генпрокуратура викликала відстороненого Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.
Хаос у Конституційному суді: двовладдя через указ Зеленського та дива розподілу справ (СХЕМИ №301)
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Хаос у Конституційному суді: двовладдя через указ Зеленського та дива розподілу справ (СХЕМИ №301)

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  • В Україні відзначають День бухгалтера та аудитора.

Цей день в історії

  • 1917 - ухвалено ІІ Універсал Центральної Ради, який зафіксував домовленості з Тимчасовим урядом Росії щодо автономії України і формування національних органів державної влади.
  • 1918 – у ніч з 16 на 17 липня в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли колишнього російського імператора Миколу ІІ з дружиною, п’ятьма дітьми і чотирма наближеними особами.
  • 1918 – гетьман Павло Скоропадський затвердив зразок морського прапора України.
  • 1932 – центр Донецької області перенесено з Артемівська у Сталіне (нині Донецьк).
  • 1990 – Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет УРСР.
  • 2010 – в Одесі відкрився перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

Левко Лук'яненко про безперервніть боротьби України за незалежність
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Левко Лук'яненко про безперервніть боротьби України за незалежність

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