16 липня: цей день в історії і які події очікуються сьогодні?

Які події очікуються?
- Набувають чинності норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у сфері книговидання та книгорозповсюдження. Україномовні книжки мають складати не менше половини обсягу надрукованих і доступних для продажу книг. У держслужбовців перевірятимуть рівень володіння державною мовою, а всі розважальні заходи та іноземні фільми мають проводитися і демонструватися українською.
- Верховна Рада розглядатиме подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
- Тимчасова слідча комісія Верховної Ради заслухає п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка (фракція «Європейська солідарність») у справі про підготовку українськими спецслужбами операції із затримання найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».
- Рада національної безпеки і оборони України вперше проведе виїзне засідання.
- Генпрокуратура викликала відстороненого Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.
- В Україні відзначають День бухгалтера та аудитора.
Цей день в історії
- 1917 - ухвалено ІІ Універсал Центральної Ради, який зафіксував домовленості з Тимчасовим урядом Росії щодо автономії України і формування національних органів державної влади.
- 1918 – у ніч з 16 на 17 липня в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли колишнього російського імператора Миколу ІІ з дружиною, п’ятьма дітьми і чотирма наближеними особами.
- 1918 – гетьман Павло Скоропадський затвердив зразок морського прапора України.
- 1932 – центр Донецької області перенесено з Артемівська у Сталіне (нині Донецьк).
- 1990 – Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет УРСР.
- 2010 – в Одесі відкрився перший Одеський міжнародний кінофестиваль.
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