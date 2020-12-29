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29 грудня 2020, Київ 16:17
Політика

50 журналістів вбито в 2020 році – більшість в країнах, де немає воєн

Журналіст афганського бюро Радіо Свобода, Радіо Азаді, Ільяс Даї загинув вранці 12 листопада від вибуху бомби, прикріпленої до його автомобіля.

П’ятдесят журналістів та працівників засобів масової інформації були вбиті у зв’язку з їхньою роботою протягом 2020 році, повідомляє у своїй щорічній доповіді Міжнародна журналістська організація «Репортери без кордонів». Більшість журналістів були убиті за свою професійну діяльність у країнах, які не перебувають у стані війни.

Ця цифра свідчить про зростання ризику для репортерів, які розслідують справи, пов'язані із організованою злочинністю, корупцією або екологічними проблемами, наголосила правозахисна організація​«Репортери без кордонів» у своїй доповіді, оприлюдненій 29 грудня.

Особливу увагу приділяють автори доповіді нападам на журналістів, скоєним у Мексиці, Індії та Пакистані.

У порівнянні із 63% у 2019 році, 84% вбитих журналістів цього року стали «навмисною мішенню» через свою роботу, наголошується у звіті.

«Вже багато років «Репортери без кордонів» зазначають, що журналісти-розслідувачі справді перебувають під прицілом влади або картелів», – заявила Поліна Адес-Мевель, головний редактор «Репортерів».

Терор і безкарність

Мексика стала країною з найбільшою кількістю смертей, де загинуло вісім осіб.

«Зв’язки між наркоторговцями та політиками залишаються, і журналісти, які наважуються висвітлювати ці або пов’язані з ними проблеми, як і раніше залишаються об’єктами варварських убивств», – йдеться у звіті.

Жодне з вбивств у Мексиці ще не було покарано, додала організація, яка збирає щорічні дані про насильство над журналістами по всьому світу з 1995 року.

П’ятеро журналістів було вбито в зруйнованому війною Афганістані, як зазначає організація, підкреслюючи збільшення цілеспрямованих нападів на працівників засобів масової інформації за останні місяці, незважаючи на те, що мирні переговори між афганським урядом і Талібаном тривають.

«Репортери без кордонів» також висвітлила справу іранського опозиційного діяча Рухоллаха Зама, який керував популярним каналом у соціальних мережах, що об’єднав опонентів режиму, і який був страчений у грудні.

Його страта «підтверджує рекорд Ірану як країни, яка офіційно стратила найбільшу кількість журналістів за останні півстоліття», – йдеться в звіті.

Журналісти і коронавірус

Адес-Мевель повіломила, що її організація також виокремила «зростаючу» тенденцію насильства проти працівників ЗМІ, що висвітлюють акції протесту, зокрема в США після вбивства темношкірого американця Джорджа Флойда, а також у Франції проти нового суперечливого закону про безпеку.

Загальна кількість загиблих журналістів у 2020 році була меншою, ніж 53 випадки, про які повідомлялося в 2019 році, хоча організація заявила, що цього року менше журналістів працювало на місцях через пандемію COVID-19.

У першій частині звіту, опублікованому цього місяця, правозахисна організація висловила занепокоєння щодо того, що заходи, які ввели країни для боротьби з пандемією, посприяли «значному зростанню порушень свободи преси».

У ньому перелічено 387 ув’язнених журналістів, що організація назвала «історично великим показником».

Зазначено, що 14 з них були заарештовані у зв’язку з висвітленням кризи коронавірусу.

У понеділок журналістка та громадянка Китаю Чжанг Чжан, яка повідомляла з Уханя під час хаотичних початкових етапах спалаху коронавірусу, була ув’язнена на чотири роки за «створення конфліктів та провокування тривоги».

Влада Китаю покарала вісім осіб, які повідомили про вірус, і давали критичну інформацію щодо відповіді китайського уряду на спалах.

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