50 журналістів вбито в 2020 році – більшість в країнах, де немає воєн

П’ятдесят журналістів та працівників засобів масової інформації були вбиті у зв’язку з їхньою роботою протягом 2020 році, повідомляє у своїй щорічній доповіді Міжнародна журналістська організація «Репортери без кордонів». Більшість журналістів були убиті за свою професійну діяльність у країнах, які не перебувають у стані війни.

Ця цифра свідчить про зростання ризику для репортерів, які розслідують справи, пов'язані із організованою злочинністю, корупцією або екологічними проблемами, наголосила правозахисна організація​«Репортери без кордонів» у своїй доповіді, оприлюдненій 29 грудня.

Особливу увагу приділяють автори доповіді нападам на журналістів, скоєним у Мексиці, Індії та Пакистані.

У порівнянні із 63% у 2019 році, 84% вбитих журналістів цього року стали «навмисною мішенню» через свою роботу, наголошується у звіті.

«Вже багато років «Репортери без кордонів» зазначають, що журналісти-розслідувачі справді перебувають під прицілом влади або картелів», – заявила Поліна Адес-Мевель, головний редактор «Репортерів».

Терор і безкарність

Мексика стала країною з найбільшою кількістю смертей, де загинуло вісім осіб.

«Зв’язки між наркоторговцями та політиками залишаються, і журналісти, які наважуються висвітлювати ці або пов’язані з ними проблеми, як і раніше залишаються об’єктами варварських убивств», – йдеться у звіті.

Жодне з вбивств у Мексиці ще не було покарано, додала організація, яка збирає щорічні дані про насильство над журналістами по всьому світу з 1995 року.

П’ятеро журналістів було вбито в зруйнованому війною Афганістані, як зазначає організація, підкреслюючи збільшення цілеспрямованих нападів на працівників засобів масової інформації за останні місяці, незважаючи на те, що мирні переговори між афганським урядом і Талібаном тривають.

«Репортери без кордонів» також висвітлила справу іранського опозиційного діяча Рухоллаха Зама, який керував популярним каналом у соціальних мережах, що об’єднав опонентів режиму, і який був страчений у грудні.

Його страта «підтверджує рекорд Ірану як країни, яка офіційно стратила найбільшу кількість журналістів за останні півстоліття», – йдеться в звіті.

Журналісти і коронавірус

Адес-Мевель повіломила, що її організація також виокремила «зростаючу» тенденцію насильства проти працівників ЗМІ, що висвітлюють акції протесту, зокрема в США після вбивства темношкірого американця Джорджа Флойда, а також у Франції проти нового суперечливого закону про безпеку.

Загальна кількість загиблих журналістів у 2020 році була меншою, ніж 53 випадки, про які повідомлялося в 2019 році, хоча організація заявила, що цього року менше журналістів працювало на місцях через пандемію COVID-19.

У першій частині звіту, опублікованому цього місяця, правозахисна організація висловила занепокоєння щодо того, що заходи, які ввели країни для боротьби з пандемією, посприяли «значному зростанню порушень свободи преси».

У ньому перелічено 387 ув’язнених журналістів, що організація назвала «історично великим показником».

Зазначено, що 14 з них були заарештовані у зв’язку з висвітленням кризи коронавірусу.

У понеділок журналістка та громадянка Китаю Чжанг Чжан, яка повідомляла з Уханя під час хаотичних початкових етапах спалаху коронавірусу, була ув’язнена на чотири роки за «створення конфліктів та провокування тривоги».

Влада Китаю покарала вісім осіб, які повідомили про вірус, і давали критичну інформацію щодо відповіді китайського уряду на спалах.

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