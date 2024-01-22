Російська армія залишиться без пального: значення удару по «Новатек»

- Ситуація на фронті станом на ранок 22 січня 2024 року
Російські сили захопили село Крохмальне на Куп'янському напрямку Харківської області. Заявили в Міноборони РФ. В ЗСУ ж кажуть, що це «тимчасове явище», оскільки лінія фронту щоденно зміщується. Про ситуацію на фронті, цей населений пункт та динаміку.
- Мінюст хоче дозволити засудженим іти до лав ЗСУ
Мін'юст хоче аби всі бажаючі засуджені могли мобілізуватися до лав ЗСУ. Там кажуть, що у відомстві вже розробили пропозиції змін до законодавства і передали їх в комітети Верховної Ради.
Як можуть змінитися правила для цієї категорії громадян? Що відомо про зміни до мобілізації на цей момент?
- Російська армія залишилася без пального?
Російський завод «Новатек», що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Bloomberg.
Як це вплине на експорт РФ? І чи зупинить це постачання пального для армії РФ?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Ранок:
- «Податок на розкіш»: що це і навіщо?
Для фінансування захисту України необхідне підвищення податків. Заявила нардепка від партії «Слуги народу» Роксолана Підласа. І запропонувала збільшити військовий збір до 3% тим, хто отримує зарплати від 20 тисяч, а також запровадити так званий «податок на розкіш».
Як ставляться до такої ініціативи інші депутати та зокрема в комітеті податкової та митної політики? Чи чекають на українців збільшення податків?
- Фільм про 90-і: яка актуальність?
В український кінопрокат вийшла стрічка Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада». Вона вже отримала нагороди на кількох міжнародних кінофестивалях. Це іронічний детектив про 90-ті. Про смертну кару та добро і зло говоримо далі.
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