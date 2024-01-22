Російська армія залишиться без пального: значення удару по «Новатек»

Ситуація на фронті станом на ранок 22 січня 2024 року

Російські сили захопили село Крохмальне на Куп'янському напрямку Харківської області. Заявили в Міноборони РФ. В ЗСУ ж кажуть, що це «тимчасове явище», оскільки лінія фронту щоденно зміщується. Про ситуацію на фронті, цей населений пункт та динаміку.

Мінюст хоче дозволити засудженим іти до лав ЗСУ

Мін'юст хоче аби всі бажаючі засуджені могли мобілізуватися до лав ЗСУ. Там кажуть, що у відомстві вже розробили пропозиції змін до законодавства і передали їх в комітети Верховної Ради.

Як можуть змінитися правила для цієї категорії громадян? Що відомо про зміни до мобілізації на цей момент?

Російська армія залишилася без пального?

Російський завод «Новатек», що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Bloomberg.

Як це вплине на експорт РФ? І чи зупинить це постачання пального для армії РФ?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Ранок:

«Податок на розкіш»: що це і навіщо?

Для фінансування захисту України необхідне підвищення податків. Заявила нардепка від партії «Слуги народу» Роксолана Підласа. І запропонувала збільшити військовий збір до 3% тим, хто отримує зарплати від 20 тисяч, а також запровадити так званий «податок на розкіш».

Як ставляться до такої ініціативи інші депутати та зокрема в комітеті податкової та митної політики? Чи чекають на українців збільшення податків?

Фільм про 90-і: яка актуальність?

В український кінопрокат вийшла стрічка Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада». Вона вже отримала нагороди на кількох міжнародних кінофестивалях. Це іронічний детектив про 90-ті. Про смертну кару та добро і зло говоримо далі.