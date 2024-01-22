Радіо Свобода Weekly: В ISW прокоментували заяву Медведєва, що Росія проти «існування України»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

ISW: остання заява Медведєва щодо України – сигнал про те, що Москва не зацікавлена в переговорах з Києвом

Американський Інституту вивчення війни (ISW) зазначає, що заява заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо України від 17 січня «є одним з багатьох нещодавніх сигналів від високопоставлених російських чиновників, включно з президентом Володимиром Путіним, про те, що Путін і Кремль не зацікавлені в добросовісних переговорах з Україною і що максималістські цілі Путіна у війні в Україні залишаються незмінними», – йдеться у звіті.

«Непрозорість Медведєва може бути умисною, оскільки нечітко визначена концепція «історичних російських територій» дозволяє Кремлю переслідувати експансіоністські цілі будь-де і будь-коли на широкій території, включаючи Центральну Азію, Кавказ і частину Східної Європи. Наголос Медведєва на знищенні будь-якої Української держави на цих «історичних російських територіях» може свідчити про те, що деякі суб’єкти в Кремлі надають пріоритет експансіоністським цілям, а не визначеній меті зміни режиму, що міститься в закликах до «денацифікації» України», – йдеться у звіті ISW.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв 17 січня заявив, що існування України є постійним приводом для військових дій з боку Росії. Більше про це тут

Війна має завершитися перемовинами і відмовою Росії від ядерної зброї – Міноборони

Війна між Україною та Росією «має завершитись перемовинами та відмовою країни-терориста від ядерної зброї», зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв’ю Tagesspiegel.

Як пояснив Гаврилюк, «всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не має стати винятком». І зазначив: «Під час підписання будь-якого документа Росія повинна відмовитись від ядерної зброї». За словами Гаврилюка, «війна завершиться поверненням усіх територій України, втім, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога».

«Будуть підписані угоди – з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава – загроза миру», – пояснив заступник міністра оборони. Про це тут

Де іскра може перетворитись на полум’я конфлікту між Росією та НАТО?

За даними німецького видання Bild, Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО.

Видання зазначає, що, згідно з документом, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни з Росією влітку 2025 року. Більше інформації тут

Як українська армія стримує атаки Росії в лісах Кремінної? Репортаж із фронту

Район Кремінної на Луганщині ось вже майже рік – один з найгарячіших напрямків фронту.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» побували на різних ділянках української оборони у Серебрянському лісництві, щоб розібратись: чим викликано таке завзяте бажання російської армії контролювати ці ліси? Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Штучний інтелект може бути ключем до перемоги України у війні – західні експерти

Розвиток штучного інтелекту в Україні відбувається більш вражаючими темпами, ніж у технологічних гігантів США та Китаї, стверджують у виданні Fox News на підставі коментарів американських експертів та висновків власкора видання, котрий перебуває в Україні.

А журнал Time називає окремі можливості штучного інтелекту «секретною зброєю» України проти Росії. Окремі дослідники називають технології ключовою складовою українських сподівань на перемогу у війні. Більше інформації тут

Звідки в Україні взялися російськомовні? Інтерв’ю з авторкою книги «Мова-меч»

Українська письменниця Євгенія Кузнєцова у книзі «Мова-меч. Як говорила радянська імперія» досліджує одне з найбільш стратегічних питань для українського суспільства – мову.

Від глави до глави Кузнєцова розповідає, про кроки радянської влада щодо не тільки української, але й інших мов народів, і що деякі з них опинилися під загрозою зникнення, а то й зникли вже.

І шукає відповіді на запитання: чому українці в Україні подекуди не знають власної мови або чому буває соромно за рідні діалекти? І як сталося так, що російська мова стала зброєю, яка атакує. Читайте і дивіться тут

«Насильницьке розбавлення»: як Росія міняє етнічний склад населення на захоплених територіях

Як протягом майже двох років змінився етнічний склад населення тимчасово окупованої частини півдня України після початку повномасштабного вторгнення? Яка частина українського населення досі проживає на цих територіях? Чи переїжджають громадяни Росії на постійне проживання до окупованої частини півдня?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Гранатометниця, яка хоче стати диригенткою. Історія киянки, яка добровільно пішла на фронт

Через російський обстріл вона втратила око, кілька днів пробула у комі. Тепер вже знову в строю і готова виконувати бойові завдання.

Ольга Рукавішнікова на позивний «Каратист» служить гранатометницею 112-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Переможниця низки музичних конкурсів, на початку повномасштабного нападу Росії на Україну добровільно замість скрипки взяла до рук зброю. Каже, далося взнаки хобі – бойові мистецтва, і думка: «Чому хтось хоче забрати моє?», тобто – Україну?

Скрипалька-гранатометниця розповіла Радіо Свобода, як бачать контрнаступ ЗСУ на фронті, а також, чому її підрозділ називався «Загін самогубців»? Текстова публікація тут

Моральна готовність бійця, страх бою, стосунки на відстані та як краще спілкуватися із військовими: інтерв’ю з військовим психологом

Якщо хтось вважає, що тільки військовослужбовець йде на війну, то це не так. На війні опиняється вся родина, пояснює військовий психолог Сергій Березін.

Він служить начальником групи психологічного супроводу та відновлення 20-го окремого батальйону спеціального призначення Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. У розмові з Радіо Свобода Березін розповів, як перевіряють морально-психологічний стан бійців перед відправленням на передову, які тестування проходять військові, чи можливо побороти страх – іти в бій та з якими питаннями до нього звертаються найчастіше.

Також в інтерв’ю обговорили: Чому може виникати нерозуміння між військовим та його сім’єю? Як сім’ї краще спілкуватися з військовослужбовцем? Як підтримувати стосунки на відстані? Про що не варто запитувати військового? Текстова публікація тут

Чому Меркель сказала «ні» Україні в НАТО? Інтерв'ю з ексрадником канцлерки Німеччини

Мюнхенську промову Путіна не сприйняли всерйоз? Що сказала Меркель Путіну під час окупації Криму? Чому, попри війну, Німеччина дала зелене світло «Північному потоку-2»? Та коли Німеччина надасть Україні далекобійні ракети Taurus?

На ці та інші запитання в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода відповів голова Мюнхенської безпекової конференції, а в минулому дипломатичний радник канцлерки Німеччини Крістоф Гойсґен. Текстова публікація тут

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