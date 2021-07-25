Радіо Свобода Weekly: Угода про «Північний потік-2» – що отримує Путін і втрачає Україна?

Україна здобула дві медалі на Олімпійських іграх у Токіо

Першу нагороду для України здобула на Олімпіаді в Токіо Дар’я Білодід. Вона стала бронзовою призеркою, і це перша олімпійська нагорода в історії українського жіночого дзюдо. Щоправда, для «української Анаконди», як Білодід називають в спортивному світі, переписати історію – звичайна справа. Зібрали найцікавіші факти про володарку першої нагороди для України в Токіо.

Друга медаль України – «бронза» шпажиста Ігоря Рейзліна. Радіо Свобода зібрало головні факти про українську збірну на цих іграх. Церемонію відкриття ігор у Токіо – дивіться у фоторепортажі.

У Путіна тепер немає причин враховувати Україну – в партії Меркель критикують угоду про «Північний потік-2»

Домовленість між США та ФРН щодо завершення будівництва німецько-російського газогону «Північний потік-2» викликала неабияку реакцію серед німецьких експертів зі Східної Європи. Більшість з них розцінюють її як провал зовнішньої політики ФРН та перемогу Путіна над Заходом. Детальніше – у матеріалі.

Джордж Кент про «Північний потік-2», зустріч Байдена і Зеленського, війну на Донбасі і Коломойського

Обов’язок Росії – закінчити війну проти України. На цьому в інтерв’ю Радіо Свобода наголосив Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії. Він зазначив, що Вашингтон постійно працює над тим, аби належним чином підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.

Чи готові США приєднатися до «нормандського формату»? Хто представлятиме країну на саміті «Кримської платформи»? Та чи можуть США запровадити фінансові санкції проти українського мільярдера Ігоря Коломойського? Про це і не лише – у «Суботньому інтерв'ю» Джорджа Кента Радіо Свобода.

Новий кулемет для ЗСУ: яку зброю пропонують українській армії?

В Україні випробовують новий кулемет великого калібру. Одразу два заводи заявляють про готовність виробляти зброю калібру 12,7 мм, яка в позиційній війні на Донбасі є однією з найбільш поширених на передовій. У якому стані ще радянські кулемети в українській армії і що нового пропонують розробники? Читайте у матеріалі.

Хто захистить українське небо? Військові льотчики звільняються з Повітряних сил ЗСУ

Україна вже за 10 років може залишитися без бойової авіації – радянські літаки відпрацюють свій ресурс, кажуть військові. У той же час в Повітряних силах останніми роками стає усе критичнішою ще одна проблема – військові льотчики і льотний склад – як новачки, так і люди з досвідом – масово йдуть зі Збройних сил України. Журналісти телепроєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поговорили і з тими, хто служить, і з тими, хто вже звільнився, аби розібратися, чому це відбувається. Скільки людей пішло останнім часом і які проблеми, вважають військові, необхідно вирішити?

Найбільший герб України, створений на полі посівом кукурудзи

Велетенський Тризуб висіяли на полі неподалік від міжнародного аеропорту «Бориспіль» – у селі Велика Олександрівка. Його вже внесли до реєстру рекордів України.

«Оберіг для Грановського» Чи затягують у Венедіктової розслідування щодо ОПЗ?

«Схеми» виявили низку фактів, які можуть свідчити про те, що в Офісі генпрокурорки Венедіктової, ймовірно, затягують розслідування справи НАБУ, де фігурує колишня помічниця Олександра Грановського та досліджується роль самого екснардепа як можливого учасника. Йдеться про схему, яка завдала 93 мільйони гривень збитків стратегічному державному підприємству – Одеському припортовому заводу. Колишню помічницю Грановського, яка також була членкинею правління ОПЗ, слідство вважає організаторкою схеми, яка могла координувати свої дії з впливовим соратником Порошенка. Що саме заважає ефективному розслідуванні справи? ↓

Свідоцтво про вакцинацію, «ковідний паспорт» і сертифікат вакцинації. Пояснюємо, в чому різниця

Той, хто отримав дві дози вакцини проти COVID-19, може отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію – документ, в якому міститься інформація про зроблене щеплення і який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. Де і як його можуть отримати українці, який термін його дії і чим він відрізняється від інших «пандемічних» документів? Читайте.

Безос злітав до межі космосу

Американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше вилетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, що належить його компанії. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен. Екіпаж з чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд.

Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.

Далі коротко про те, що ви могли пропустити:

В Аргентині дозволять вказувати «третю стать» у посвідченнях особи. Вона буде позначатися літерою «Х». Президент країни зазначив, що інші ідентичності, крім чоловічої чи жіночої, існували завжди, просто в інші часи це приховували.

ЮНЕСКО вилучила Ліверпуль із переліку світової спадщини через забудови, що пошкодили автентичність міста. Мерчиня міста розчарована рішенням і вважає, що об’єкт «ніколи не був у кращому стані, ніж нині».

У Леонардо да Вінчі знайшлося 14 нащадків. Більшість живе неподалік від місця народження Леонардо – містечка Вінчі на тосканському побережжі. Митців серед них немає, переважно вони займаються «звичайною роботою, наприклад, працюють адміністраторами, геодезистами чи ремісниками».

«Україна як улюблений мольберт Всевишнього». Кому потрібний Музей живопису Івана Марчука?

Українського художника Івана Марчука визнають генієм сучасності завдяки його унікальній художній техніці, що дозволяє передавати безмежність світу. Чим є процес творчості для самого митця? Чому мистецтво є зрозумілим усім людям, незалежно від того, де вони народилися і якою мовою розмовляють? Що дає митець народові, з якого він вийшов? Що отримає Київ зокрема і Україна в цілому, коли постане Музей Івана Марчука? Читайте у матеріалі.

Львівський Моцарт: чи є Франц Ксавер Моцарт розгадкою найбільшої таємниці світової музики?

26 липня виповнюється 230 років із дня народження Франца Квасера Моцарта – сина геніального Вольфганга Амадея Моцарта. Моцарт-молодший 30 років свого життя провів у Галичині, з них чверть століття – у Львові. Він був талановитим композитором і музикантом, і багато хто відзначає його твори як цілком самобутні і високого рівня, серед яких є й музика на українські мотиви.

В біографії Моцарта-молодшого є один момент, який може змусити по-іншому подивитись на один із найзагадковіших моментів в історії світової музики – чи справді Антоніо Сальєрі доклався до передчасної смерті великого Вольфганга Амадея Моцарта? Про це – у матеріалі Радіо Свобода.

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