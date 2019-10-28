Українські поранені військові пробігли марафон морської піхоти у США

Під сильною зливою, але з сонячним настроєм – українські поранені військові пробігли 44-й марафон морської піхоти у Вашингтоні. 15 учасників та учасниць поділились на дві групи, вони бігли дистанції на 42 та 10 кілометрів.

Кажуть: крім спорту, марафон для них є ще й інформаційною кампанією, щоб нагадати американцям про війну в Україні.

Гаслом цьогорічного заходу стала фраза «Біжи з метою, фінішуй з гордістю». Серед його учасників – чимало людей на бігових протезах, зокрема і українські військові. Кажуть: сили під час змагань додавала підтримка американських бігунів та української громади.

Дуже приємно, що прості американці підходили і з акцентом казали: «Слава Україні!»

«Під дощем у протезі я ще не бігав. Але все добре, дощ теплий! Дуже приємно, що прості американці підходили і з акцентом казали: «Слава Україні!». Це, мабуть, найбільше мотивувало бігти», – поділився враженнями український військовий Юрій Козловський.

«Бігти чомусь було легше, ніж у Києві. Може, через те, що тут не було бруківки, – додає військова Ольга Бенда. – Але те, що я знову пробігла дистанцію в 10 кілометрів, для мене це дуже круто. Я старалась фінішувати якнайшвидше».

Старт та фініш забігу – неподалік Пентагону, а сам маршрут проходив повз парки та меморіали американської столиці. Команда поранених військових з України бере участь в забігу вже не вперше, такі марафони в США організовують щороку. Зазвичай у них беруть участь тисячі американців та гостей з інших країн.