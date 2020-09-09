Навіщо Кремлю зрив перемир’я на Донбасі? (Огляд преси)

Після відносно тривалого періоду затишшя на лінії фронту на Донбасі, що почався 27 липня, в ООС зафіксували порушення перемир’я і з української сторони з’явилися перші втрати, інформує газета «День». У статті «Навіщо Кремлю зрив перемир’я на Донбасі» йдеться про те, що Кремль зараз не мав би нічого проти, щоб чергова зустріч у «нормандському форматі» була відкладена на невизначений термін. Москві така зустріч зараз невигідна з кількох причин, пише автор статті, професор з Москви Борис Соколов. Насамперед, зазначає він, через неможливість передбачити, як зміниться геополітична обстановка через події в Білорусі.

Якщо протести в Мінську та інших білоруських містах будуть придушені і Росії вдасться здійснити фактичну анексію партнера по Союзній державі, то на переговорах на руках у президента Росії Володимира Путіна будуть усі козирі, вважає автор. Навпаки, додає він, якщо в Білорусі переможе демократична революція і країна вийде з російської сфери впливу, то позиції Путіна будуть дуже ослаблені і ніяких вигідних для нього домовленостей щодо України однаково ніхто не дотримуватиметься.

Зрештою, пише далі автор статті, «нинішні провокації на фронті – це ще один спосіб натиснути на Україну, щоб змусити її вести прямі переговори з російськими маріонетками і вивести Росію з числа сторін конфлікту на Донбасі».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Газета «День» у статті «Водні страждання» Криму» інформує, що «Росія та кримські окупанти починають дедалі частіше і цинічніше створювати «водні провокації» щодо України», а це говорить про те, що їм, по-перше, допекло і, по-друге, самим таланту не вистачає розв’язати водну проблему на півострові.

«Росія добре розуміє, що всі шанси розв’язати водну проблему в Криму вже використані, а тому надалі вона буде не тільки загострюватись, а й почнуть виникати ускладнення, зумовлені тим, що вони вже натворили – вже почалося і стає більш потужним засолення підземних вод, у степу Криму вже почалися суховії та скорочуються посівні площі, почали відновлюватись піщані бурі тощо. Що далі – то буде гірше», – наголошує автор статті Микола Семена.

Утім, він стверджує, що питної води на півострові вистачає. Крим просто повернувся у свій природний стан, який він мав до побудови Північно-Кримського каналу, і від природи був завжди забезпечений ресурсами для життя людини. Однак «влада» просто не вміє і не хоче ефективно використовувати воду, пише автор.

Дописувач стверджує, що намагання Росії видавити з України воду різними хитрими та підступними прийомами, а також погрози військовою силою пробити суходільний коридор із Донбасу через Херсонську область в Крим є свідченням безпомічності гідрологів Росії.

По-перше, ситуацію з дефіцитом води призначена Кремлем влада Криму мала враховувати завжди і в своїх діях виходити з того, що цей ресурс обмежений, і не вводити в Крим стільки військових частин, які є одними з найбільших споживачів води на півострові, наголошує автор. Адже це потужні танкові, ракетні, моторизовані, авіаційні, залізничні війська, а також ядерна зброя, яких в Криму до окупації Росією українського півострова не було, і кількість їх та сукупне водоспоживання перевершує всі розумні потреби, додає Семена.

По-друге, не варто було відновлювати водозатратне промислове виробництво, особливо військове, яке також розраховане на відсутність дефіциту води. Тому коли Росія відновлювала в Криму колишні військові заводи СРСР, а також переводила їх до нинішніх військових концернів та доводила їм нерозумно великі плани та виробничі завдання, то теж слід було розрахувати споживання ними води та реальні можливості водопостачання, додає автор.

По-третє, за розрахунками українських експертів Андрія Клименка та Тетяни Гучакової, російська влада після окупації вже завезла в Крим на постійне проживання приблизно мільйон переселенців із Росії, і загалом у Криму сьогодні чисельність населення перевищує 3 мільйони людей, житла яких підключені до водогонів без врахування потенціальних можливостей водопостачання.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Обхідний російський газогін «Північний потік-2», який мав оминути українську територію дном Північного моря, може зупиниться на пів дороги, інформує газета «Україна молода». Причиною цього може стати зовсім не економічна, а політична причина – отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Після чого офіційний Берлін, який раніше одностайно виступав за добудову трубопроводу, раптом змінив свою думку і заявив: Росія має відчути тиск західних санкцій, одним з елементів яких і є протидія завершенню спорудження другої гілки «Північного потоку».

«Новачок», у використанні якого підозрюють російську владу, може зупинити великі обсяги природного газу, які мали рухатися новозбудованою трубою з північних російських родовищ до західноєвропейських споживачів», – зазначає видання.

Утім, як йдеться далі в статті, рішучість німецької влади зупинити спорудження «Північного потоку-2» пояснюють не лише їхньою турботою про російських же опозиціонерів та свободу слова в цій державі. Газогін ще раніше запідозрили у ... шпигунстві. Тобто в подвійному призначенні: мовляв, російська «труба» може і газ транспортувати, і водночас збирати інформацію про країни, територіями яких проходить, наприклад, відстежувати флот НАТО.

Цю думку, пише видання, зокрема, озвучив провідний аналітик Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Максим Білявський, яку опублікували деякі європейські ЗМІ. Докладніше йдеться в статті «Газова атака» на Москву: Європа вкотре пробує зупинити будівництво «Північного потоку-2».

Німецький уряд із посиланням на фахівців лабораторії Бундесверу минулого тижня повідомив, що в організмі Навального виявили сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Влада Німеччини закликала Росію провести розслідування через отруєння Навального.

У Москві стверджують, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Росії до того, як він був переправлений на лікування до Німеччини, що опозиціонер отруєний не був. Крім того, в Росії заявили, що очікують від Берліна «всіх наявних даних», зокрема результатів лабораторних досліджень Бундесверу.

Навальному стало зле 20 серпня. 19 днів він перебував у комі, 7 вересня клініка «Шаріте» повідомила, що його вивели з коми.

В Україні розгорівся скандал у зв'язку зі зниженням зарплат вчителям, зазначають «Факти». Про те, що незабаром педагоги можуть втратити й без того невеликі надбавки, заявили в профспілці працівників освіти і науки України. Для цього в Міносвіти розробили новий проєкт, який передбачає внесення змін до законів, які стосувалися виплат вчителям.

У профспілці кажуть, що чиновники МОН, розробляючи такий несподіваний проєкт, з профспілкою не радилися. і тим самим порушили законодавство.

«Інформація про подібні наміри Міністерства освіти спровокувала бурхливе обговорення в ЗМІ і соцмережах», – зазначає видання. Багато вчителів кажуть, що при такому розкладі їм нічого не залишається, крім як звільнитися – працювати небезпечно через ймовірність зараження вірусом, а тепер їм хочуть урізати і без того маленьку зарплату.

На скандал вже відреагували в Міністерстві освіти. Там повідомили, що озвучені профспілкою зміни ще не затверджені. Докладніше з коментарями про наміри урядовців змінити оплату вчителям видання розповідає в матеріалі «Українським вчителям зібралися урізати зарплати».