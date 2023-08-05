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Політика

Майже третина американців підтримали б відправку військ США на війну в Україну – опитування

Військовослужбовці України і США на полігоні на Львівщині, 20 квітня 2015 року

Майже третина американців – 31% – підтримали б відправку військ США на війну в Україну. Такими є результати опитування, здійсненого компанією Redfield & Wilton Strategies ексклюзивно на замовлення видання Newsweek, про що інформує «Голос Америки».

Чверть респондентів не підтримали б таку ідею, але і не виступають проти. 34% висловилися проти. Майже кожен десятий респондент не знав, що відповісти.

Видання нагадує, що США є найбільшим спонсором України з точки зору військової допомоги, але адміністрація президента Джо Байдена багато разів заявляла, що виключає участь американських військових у бойових діях в Україні. Newsweek звернувся до Пентагону з проханням прокоментувати отримані результати, але там відмовилися від коментарів.

Всього в онлайн-опитуванні, яке проводилося з 25 по 26 липня, взяли участь 1500 осіб.

Під час українсько-американських командно-штабних навчань Rapid Trident-2019 («Швидкий тризуб») на Яворівському полігоні. Львівщина, 24 вересня 2019 року
Під час українсько-американських командно-штабних навчань Rapid Trident-2019 («Швидкий тризуб») на Яворівському полігоні. Львівщина, 24 вересня 2019 року

«Міленіали» «за», старші американці скоріше проти

«Рішуче підтримали б» введення військ США в Україну в основному особи віком від 27 до 42 років (названі «міленіалами»). Майже третина респондентів старших за 59 років заявили, що вони проти розміщення американських військ в Україні, а ще 25% «категорично» виступають проти цієї пропозиції.

В опитуванні Newsweek 47% респондентів сказали, що підтримують або рішуче підтримують вступ України до НАТО, і лише 15% проти цього.

Трохи більше від чверті заявили, що НАТО має прийняти Україну негайно, тоді як 37% вважають, що Україна має стати державою НАТО після закінчення війни з Росією.

Згідно зі статтею 5, члени НАТО зобов’язані розглядати напад на одну державу як напад на всі, і це одна з причин вагань щодо дозволу Україні стати частиною НАТО, поки вона ще перебуває у стані війни з Росією, нагадує Newsweek.

Під час однієї з акцій у столиці України. Київ, 8 грудня 2019 року
Під час однієї з акцій у столиці України. Київ, 8 грудня 2019 року

Керуючись зобов'язаннями захищати країни, які є членами альянсу, як повідомляв «Голос Америки», на початку лютого 2022 року президент США Джо Байден спрямував додатково 3000 військових США на східні кордони НАТО, до Польщі та Румунії.

Білий дім наголошував, що ці військові не будуть розміщені в Україні. 2000 військових прибувають до Європи зі США і ще приблизно 1000 будуть передислоковані до Румунії з Німеччини.

13 липня цього року Джо Байден заявив, що санкціонував відправку до Європи додаткових 3000 військовослужбовців резерву.

Водночас 8500 військових американських Сухопутних сил із 24 січня залишаються у режимі підвищеної готовності на території Сполучених Штатів, повідомили перед початком повномасштабного вторгнення Росії до України в американському оборонному відомстві.

У березні представник посольства України у Вашингтоні повідомив «Голосу Америки», що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучатися до служби в міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії.

Українські та американські військові під час церемонії відкриття міжнародних військових навчань Rapid Trident-2021 («Швидкий тризуб») на Яворівському полігоні. Львівщина, 20 вересня 2021 року
Українські та американські військові під час церемонії відкриття міжнародних військових навчань Rapid Trident-2021 («Швидкий тризуб») на Яворівському полігоні. Львівщина, 20 вересня 2021 року
У нас є морські піхотинці США в посольстві [в Україні], які виконують звичайні охоронні обов’язки
Пет Райдер

У середині квітня видання ABC News повідомляло, що «невелика американська військова група спеціальних операцій» базується у посольстві США в Києві з перших днів масштабної війни, але вони не наближалися до лінії фронту і не діяли спільно з українськими військами (за винятком допомоги українській розвідці).

Прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив ЗМІ, що американські війська були в посольстві, але Вашингтон «дуже чітко дав зрозуміти, що в Україні немає бойових сил, жодні сили США не проводять бойові дії в Україні».

«У нас є морські піхотинці США в посольстві [в Україні], які виконують звичайні охоронні обов’язки морської піхоти США», – сказав Райдер.

Заколот «Вагнера» поляризував громадську думку у США – опитування

У середині липня в США проводилося ще одне опитування, щоб з'ясувати погляди американців на війну Росії та як вони змінилися після заколоту «Групи Вагнера». Тоді виявилося, що російський заколот ще більше поляризував американську громадську думку щодо війни.

Опитування провів Університет Меріленда спільно з Ipsos. За кількома показниками підтримка України демократами зросла на кілька пунктів, а серед республіканців (також за деякими показниками) – дещо зменшилася.

Перед початком заколоту 54% демократів казали, що Сполучені Штати повинні продовжувати курс на підтримку України. У дні після початку заколоту їхня кількість зросла до 61%. Республіканців, які сказали те ж саме, до заколоту було 34%, а після подій довкола «вагнерівців» – 26%.

Однією з причин виявлених розбіжностей в реакції на заколот між демократами та республіканцями фахівців назвали вступ у сезон президентської кампанії, який завжди поляризований.

Якщо заколот розглядатиметься як можливий успіх політики президента Джо Байдена в Україні, то це може ще більше спонукати демократів продовжувати курс і викликати побоювання у республіканців, що події допоможуть демократам на виборах, пише експерт Шиблі Телхамі.

За його словами, опитування засвідчило, що загалом більше американців, ніж раніше (43% у червні) заявили, що Сполучені Штати повинні тримати свій курс на підтримку України (проти 38% в опитуванні в березні-квітні).

Під час українсько-американських командно-штабних навчань Rapid Trident-2019 («Швидкий тризуб») на Яворівському полігоні. Львівщина, 24 вересня 2019 року
Під час українсько-американських командно-штабних навчань Rapid Trident-2019 («Швидкий тризуб») на Яворівському полігоні. Львівщина, 24 вересня 2019 року

Тим часом, як повідомляв «Голос Америки» з посиланням на опитування CNN, яке було опубліковано 4 серпня, більшість американців виступають проти надання Конгресом додаткового фінансування для підтримки України, оскільки громадськість розділилася щодо того, чи зробили США достатньо в конфлікті, чи ні.

Інші опитування також вказують на зменшення підтримки американців щодо відправки зброї в Україну.

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