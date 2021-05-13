Зміна керівництва, обшуки, протести. Що відбувається в «Українському Дунайському пароплавстві»?

В Міністерстві інфраструктури України підтверджують зміну тимчасового виконувача обов’язків голови правління «Українського Дунайського пароплавства» (головний центр в місті Ізмаїл на Одещині – ред.). Олексія Хом’якова, який з листопада 2019 року обіймав посаду керівника ПрАТ «УДП», відсторонено, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі МІУ, зазначивши при цьому, що «кадрові накази на сайті Мінінфраструктури не розміщуються». Що нині відбувається на підприємстві, яке є національним перевізником державної форми власності, присутнє на Дунаї та Дніпрі і на якому за останні 7 місяців двічі проводила обшуки Служба безпеки України?

Про відсторонення Олексія Хом’якова від обов’язків т.в.о очільника підприємства з формулюванням «на час розслідування справи про спробу передачі дочірній компанії «УДП» в Угорщині управління українською частиною флоту» ЗМІ повідомили напередодні травневих вихідних.

Не побачивши офіційного підтвердження ані на сайті Міністерства інфраструктури, ані в телеграм-каналі міністра Владислава Криклія, 7 травня Радіо Свобода зателефонувало за коментарем до речниці «Українського Дунайського пароплавства». Замість очікуваного жіночого голосу пролунав чоловічий: «Так, телефон службовий, вона (речниця – ред.) не працює, чим вам допомогти – не знаємо: у нас знову влада змінюється».

Про обшуки

Заблоковано спробу незаконного відчуження майна

Стосовно обшуків на початку березня в будівлі управління «Українського Дунайського пароплавства» в Ізмаїлі СБУ відзвітувала коротко: «Заблоковано спробу незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топ-менеджменту компанії. Своїми діями організатори могли завдати збитків товариству на понад 2 мільярди гривень».

Детальнішої інформації від Служби безпеки України з цього приводу з того часу більше не було.

Повідомлення на офіційному сайті «УДП» від 3 березня 2021 року мало більш розлогий вигляд і дещо, здається, сатиричний заголовок: «Українське Дунайське пароплавство» вітає візит співробітників СБУ в Одеській області на підприємство».

У вістці, зокрема, пояснювалось, що обшуки на підприємстві проводились «на підставі ухвали Приморського районного суду Одеси у зв’язку з розслідуванням справи щодо дочірньої компанії BSC Business Shipping Company».

Подібні дії представників СБУ виглядають перебільшеними та недоцільними

«Подібні дії представників СБУ виглядають перебільшеними та недоцільними у поточній ситуації – «УДП» відкрите та готове до співпраці. Окрім того, дії правоохоронців унеможливлюють виконання програми президента України Володимира Зеленського щодо залучення іноземних інвесторів та партнерів, підривають мікроклімат всередині компанії, перешкоджають роботі, негативно впливають на ділову репутацію та імідж підприємства, а також завдають матеріальної шкоди пароплавству, що у свою чергу вже унеможливило виплату заробітних плат співробітникам та морякам», – мовилось в повідомленні «УДП».

Також в «Дунайському пароплавстві» додали, що хочуть звернутися до Кабміну, Мінінфраструктури, Офісу президента і центрального керівництва СБУ для пошуку «цивілізованих шляхів співпраці».

П’ятьма місяцями раніше спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на підприємстві працювали детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як повідомляв в жовтні 2020-го міністр інфраструктури Владислав Криклій, перед тодішнім (нині відстороненим – ред.) керівником «Українського Дунайського пароплавства» Олексієм Хом’яковим «було поставлене завдання максимально сприяти в розслідуванні корупційних схем (попереднього керівництва – ред.)на підприємстві, якими навмисно доводили компанію до банкрутства. Йдеться, у тому числі про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належали «УДП» і які в подальшому були вивезені за кордон».

Перед тим – в серпні торік – Державна аудиторська служба звинуватила керівництво приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» в перешкоджанні проведенню державного фінансового аудиту. В пароплавстві відповіли, що аудитори чинять тиск на працівників.

А у травні 2020 року депутати Одеської обласної ради ухвалили звернення до прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, генерального прокурора, голови Служби безпеки, директора Національного антикорупційного бюро України «щодо ситуації, яка склалася внаслідок можливих корупційних дій керівництва «Українського Дунайського пароплавства».

Про флот

За офіційними даними «Українського Дунайського пароплавства»:

річковий флот «УДП» нараховує 75 самохідних і 245 несамохідних одиниць (річкові баржі різних типів, річкові буксири-штовхачі, самохідні суховантажні судна);

«УДП» нараховує і одиниць (річкові баржі різних типів, річкові буксири-штовхачі, самохідні суховантажні судна); морський флот – 7 суден дедвейтом від 3,3 тис. до 4,05 тис. тонн (6 суховантажів типу «Ізмаїл» і судно «Десна» для наливних вантажів). Повідомляється, що ці судна можуть працювати в Чорному, Азовському, Середземному морях, заходити в порти Дунаю та Дніпра;

– дедвейтом від 3,3 тис. до 4,05 тис. тонн (6 суховантажів типу «Ізмаїл» і судно «Десна» для наливних вантажів). Повідомляється, що ці судна можуть працювати в Чорному, Азовському, Середземному морях, заходити в порти Дунаю та Дніпра; пасажирський флот представлено суднами «Україна», «Молдавія», «Волга», «Дніпро».

В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» влітку 2020 року виконувач обов’язків голови правління «УДП» Олексій Хом’яков зазначив, що середній вік транспортного річкового флоту становить 34 роки і що 42% із 331 одиниці флоту – поза експлуатацією.

За два роки – від ВАТ до ПрАТ

Правовий статус приватного акціонерного товариства (ПрАТ) колишнє відкрите акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство» має від 2018 року.

«Товариство є правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства «Українське Дунайське пароплавство», Дунайського пароплавства ордена Дружби народів, Радянського Дунайського пароплавства, а також Кілійського суднобудівельно-судноремонтного заводу у зв’язку з реорганізацією останнього шляхом приєднання до товариства», – йдеться в Статуті ПрАТ «УДП», затвердженому наказом Міністерства інфраструктури від 24 жовтня 2018 року.

Засновником ПрАт є держава в особі Мінінфраструктури.

Попри пандемію та кризу, за 9 місяців 2020 року (січень-вересень) чистий дохід підприємства від реалізації продукції становив 491,6 мільйона гривень, повідомляло Міністерство інфраструктури України.

«УДП» сплатило 25,9 мільйона гривень внесків до державних цільових фондів і 30,6 мільйона податків до місцевих бюджетів та інших обов’язкових платежів. Протягом звітного періоду «Українським Дунайським пароплавством» було перевезено 983,8 тис. тонн вантажів, з них 824,1 тис. тонн – річкові перевезення. Пасажирські перевезення у цьому році (2020-му – ред.) флот «УДП» не здійснював», – звітувало Мінінфраструктури.

Протести працівників і занепокоєння профспілок

Незважаючи на заявлену «прибутковість роботи пароплавства», цієї зими працівники підприємства кілька разів виходили на акції протесту до адміністративної будівлі «УДП» з вимогами «дотримання соціальних гарантій трудовому колективу».

Йшлося про те, що робітники залишились без відпусток на оздоровлення, виплат у зв’язку з народженням дітей, матеріальної допомоги на лікування тощо. Про це писала профспілкова транспортна газета «Моряк», яка є офіційним виданням Профспілки робітників морського транспорту України (ПРМТУ).

У матеріалі «Чи спіткає «Українське Дунайське пароплавство» доля ЧМП», зокрема, йдеться: «Незрозуміла необхідність передачі його («УДП» – ред.) ліквідних активів штучно створеним для цього іноземним підприємствам, залишаючи при цьому всі боргові зобов’язання за ПрАТ «УДП». У разі реалізації цієї «схеми» вона в рази перевершить всесвітньо відомий сценарій знищення Чорноморського морського пароплавства, який позбавив українських моряків можливості працювати на суднах під своїм національним прапором та змусив їх шукати роботу за кордоном».

Як повідомили Радіо Свобода в Профспілці робітників морського транспорту України, 12 травня відбулася перша зустріч представників нового керівництва «УДП» з ініціативною групою трудового колективу підприємства. «Поки що відчуваємо обережний оптимізм. Начебто обіцяно підготувати покроковий план, за яким підприємство має розраховуватися по своїх боргах за соціальними виплатами, що гарантовано колективним договором», – зазначили в ПРМТУ.

На сьогодні «Українське Дунайське пароплавство» – це понад 1,5 тисячі робітників, у тому числі моряків, які не пішли під іноземний прапор, а працюють тут

«На сьогодні «Українське Дунайське пароплавство» – це понад 1,5 тисячі робітників, у тому числі моряків, які не пішли під іноземний прапор, а працюють тут. Звісно, підприємство є так би мовити «статусним», стратегічно важливим для нашого міста», – зазначив у розмові з Радіо Свобода міський голова Ізмаїлу Андрій Абрамченко.

«Щодо спроби передачі управління частиною флоту «УДП» за кордон, не фахівцеві розібратися у справі непросто. Тому сподіваюсь на оцінку результатів розслідування від правоохоронних органів», – додав він.