«Намальовані» візити. В особистих кабінетах пацієнтів відображаються фейкові прийоми лікарів: що робити

В електронному особистому кабінеті сервісу Національної служби здоров’я України відображаються візити до лікарів, яких насправді не було. Це виявила дніпрянка Анастасія Кулакова, випадково зазирнувши в кабінет свого 9-річного сина. «Намальовані» візити побачили й інші пацієнти, коли, за прикладом Анастасії, переглянули інформацію в своїх особистих кабінетах. Що за цим стоїть та що робити пацієнтам у таких випадках?

Дніпрянка Анастасія Кулакова каже: те, що в електронному кабінеті її дитини на helsi є інформація про візити до лікарів, яких насправді не було, дізналася випадково. Хотіла знайти свої дані про вакцинацію і зайшла до кабінету свого 9-річного сина, зареєстрований на її номер телефону. Жінка розказує: дуже здивувалась. Вигаданих візитів виявилось шість: п’ять днів підряд її син нібито ходив до фтизіатра і один раз відвідував психіатра.

«Гроші йдуть повз пацієнта»

Якби була позначка зубного, я б, може, тільки посміялася. Але психіатр і фтизіатр – це серйозні лікарі

«По-перше, я – підприємець і сплачую чимало податків до бюджету, і мені не байдуже, куди йдуть ці кошти. З моїх, у тому числі, податків оплачуються медичні програми, зокрема «Гроші йдуть за пацієнтом». У нашому випадку – «Гроші йдуть повз пацієнта». Друге: я – мати, і я бачу, що мого сина приймав психіатр. Як я маю реагувати? Зафіксовані прийоми у фтизіатра, а у нас зараз епідемія туберкульозу. П’ять разів його нібито дивився фтизіатр. Якби була позначка зубного, я б, може, тільки посміялася. Але психіатр і фтизіатр – це серйозні лікарі. Ці дані, так має бути, повинні зберігатися упродовж життя. А якщо мій син захоче стати, наприклад, розвідником – а в нього позначений візит до психіатра в 9-річному віці… Напевне, тут мова йде про корупцію і про використання особистих даних пацієнтів», – сказала Радіо Свобода Анастасія Кулакова.

«Щоб показати свої наднормові»

Про цю історію жінка також розповіла на своїй сторінці у фейсбуці. Користувачі, прочитавши пост, також почали перевіряти свої особисті кабінети пацієнтів і виявляти «зайві» візити.

Одна з жінок побачила, що її нібито 10 разів за місяць приймав гінеколог, якого вона не знає: у деякі дні вона начебто була в нього на прийомі по тричі. Інша – зауважила «домальований» візит своєї трирічної доньки до дорослого психіатра.

У дніпрянка Вероніки – схожа ситуація. Днями вона застудилася. Розказує: до лікарні зверталася один раз, але в особистому кабінеті виявила позначку про два візити. Поліклініку не називає, побоюючись, що в її лікарки можуть бути неприємності.

«Залізши в свій електронний особистий кабінет, побачила, що відмічено ніби я приходила в п'ятницю. Причому приймали мене з 18:55 до 19:15, хоча працюють тільки до 18:00. Це, мабуть, щоб показати свої наднормові...», – каже Вероніка.

Хто перевірить лікаря

Керівниця пресслужби Національної служби здоров’я Лілія Гудзь зазначає: записи до медично-інформаційної системи вносять лікарі первинної або вторинної ланок, а НСЗУ не має ані права, ані технічної можливості їх редагувати або видаляти. Вона визнає: НСЗУ фінансує лікарні з огляду, зокрема, і на прийоми пацієнтів.

Перевіряти внесені лікарями дані, каже вона, невдовзі будуть спеціально призначені медичні адміністратори – у кожному із закладів. Поки таких фахівців у штаті немає.

Коли до нас звертаються люди з повідомленням, що бачать у кабінетах неправильні записи, ми розуміємо, що це проблема. Але ми не маємо права втручатися в медичні записи

«Лікар вносить дані й підписує їх своїх електронним підписом. Цим самим він засвідчує, що ці дані є правильними. І несе за них відповідальність. Коли до нас звертаються люди з повідомленням, що бачать у кабінетах неправильні записи, ми розуміємо, що це проблема. Але ми не маємо права втручатися в медичні записи. Ми не можемо сказати. Ми можемо реагувати на звернення пацієнтів. До кінця місяця в кожній лікарі буде створена посада – медичний адміністратор. Його призначатиме медичний директор лікарні. Медичний адміністратор матиме право верифікувати записи й видаляти фейкові записи», – зазначила представниця НСЗУ.

Пацієнтам, які зауважили неправдиві записи, вона радить звертатися до головних лікарень із заявами і вимагати видалити неправдиві дані з електронної системи.

Яким чином неправдиві записи з’явилися в електронному кабінеті сина Анастасії Кулакової – з’ясувати у самих лікарів не вдалося: їхні телефонні номери, вказані в електронній системі, не обслуговуються.

Через пресслужби облдержадміністрації та міськради Радіо Свобода звернулося до профільних департаментів, щоб отримати коментар. У міському пообіцяли з’ясувати ситуацію, в обласному порадили звертатися до Національної служби здоров’я та самих закладів. Телефони, вказані на сайтах обох лікарень, не відповідають.

Дніпрянка Анастасія Кулакова каже: що робитиме далі, поки не знає, однак не має ані часу, ані бажання їздити на зустрічі з головлікарями й щось доводити.

Я не хочу їздити під час пандемії в ці «ковідні» лікарні й доводити щось. Можливо, зразу піду в правоохоронні органи

«Вони кажуть, що я повинна поїхати написати звернення до головних лікарів, я повинна звертатися до правоохоронних органів, а НСЗУ займається винятково тим, що оплачує лікарням їхню роботу, в тому числі і за фейкові прийоми... Я не хочу їздити під час пандемії в ці «ковідні» лікарні й доводити щось. Можливо, зразу піду в правоохоронні органи», – зауважила вона.

Що робити – порада адвоката

Адвокат Андрій Верба каже: підстав для звернення до суду в пацієнтів, які виявили дані про фейкові візити до лікарів, немає – мова про спричинення їм шкоди не йде.

Службова перевірка покаже, чи були ці прийоми пацієнтів в реальності. А за її результатами вже відправляти матеріали до поліції, до прокуратури

Водночас, вважає, вони мають звертатися зі скаргами до Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України, аби ті з’ясували, чи отримували лікарі кошти за «зайві» прийоми, а потім – вже й до поліції та прокуратури.

«Якщо були виплати, то лікарів можуть звинуватити або в шахрайстві, або в розтраті бюджетних коштів. Спершу слід звернутися зі скаргою до МОЗ та НСЗУ, аби ті провели службове розслідування. Службова перевірка покаже, чи були ці прийоми пацієнтів в реальності. А за її результатами вже відправляти матеріали до поліції, до прокуратури», – пояснив у коментарі Радіо Свобода адвокат.