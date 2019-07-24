LIVE | Боріс Джонсон – прем’єр Британії. Що це означає для України?

Боріс Джонсон буде новим прем’єр-міністром Великої Британії. Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що очікує на першу зустріч з Джонсоном і готовий зміцнювати українсько-британські відносини. Як зміна лідера у Британії вплине на підтримку України, зокрема у протистоянні з Росією, Віталій Портников аналізує разом із заступником директора Інституту світової політики Миколою Бєлєсковим, послом України у Великій Британії Наталією Галібаренко та оглядачем Радіо Свобода Ростиславом Хотином у програмі «Ваша Свобода».