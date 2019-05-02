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02 Травень 2019, Київ 17:04
Події

Путін-Зеленський: паспортний тролінг

Путін підписав ще один «паспортний указ і заявив, що розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям. А Зеленський висловив готовність надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних режимів. У першу чергу – росіянам.

Учасники програми Ваша Свобода: Олексій Мацука, головний редактор «Новости Донбасса»; Микола Сванідзе, російський журналіст, історик; Ольга Курносова, головний редактор порталу «Після імперії». Ведучий: Олександр Лащенко.

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