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18 Червень 2019, Київ 16:26
Події

Зеленський у Берліні одразу після Парижа

Президент України Володимир Зеленський здійснює свій офіційний візит до Німеччини, де має відбутися його зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими німецькими політиками і представниками бізнесу. До Берліна він прилетів з Парижа, одразу по завершенні візиту до Франції, де Володимир Зеленський зустрівся з президентом країни Еманюєлем Макроном. Вони обговорили процеси співпраці та участь Європи у мирному процесі щодо Донбасу. Докладніше про мету та результати візиту українського президента до Франції та Німеччини говоримо у «Вашій Свободі» з Костянтином Єлісєєвим, радником Петра Порошенка зі зовнішньополітичних питань.

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