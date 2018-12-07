Керченська криза: полонені моряки і нові санкції для Росії

Литва вводить санкції за агресію Росії у Чорному морі. До списку потраплять особи, причетні до захоплення українських кораблів, а також військове керівництво Росії. Тим часом американські ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати планують надіслати військовий корабель у Чорне море. Раніше на зустрічі з родичами полонених моряків президент України Петро Порошенко заявив, що проти Росії планується введення так званих «азовських санкцій» і розглядається можливість введення санкцій проти російських портів і кораблів.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олена Снігир, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України; Ігор Кабаненко, адмірал запасу ВМС ЗСУ, екс-заступник міністра оборони України. Ведучий: Віталій Портников.