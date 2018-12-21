LIVE | УПЦ (МП) перейменують на РПЦ?

У Верховній Раді ухвалили законопроект №5309 про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснила військову агресію проти України. Під дію законопроекту потрапляє Українська православна церква (Московського патріархату). Вона має вказати в назві свою приналежність до Російської православної церкви. В УПЦ (МП) рішення Верховної Ради назвали «дискримінацією» і посяганням на свободу віросповідання.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Сергій Висоцький, народний депутат України («Народний фронт»); Климент (Вечеря), голова синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП); Наталія Василевич, православний богослов. Ведучий: Віталій Портников.