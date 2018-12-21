Радіо Свобода Daily: новий закон зобов'язує УПЦ (МП) змінити назву

Перейменувати УПЦ (МП) в Російську православну церкву

240 народних депутатів підтримали рішення зобов’язати УПЦ (МП) вказати в назві свою приналежність до Російської православної церкви. Йдеться про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої розташований за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України. Закон про перейменування вже направлено на підпис президенту. В Українській православній церкві, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, назвали рішення Верховної Ради щодо перейменування цієї релігійної організації «дискримінацією» і посяганням на свободу віросповідання.

Підприємець, медсестра, харчовий технолог

Про щонайменше 89 цивільних, які утримуються в заручниках на окупованій частині Донбасу, говорить «Медійна ініціатива за права людини». За словами правозахисників, йдеться про тих людей, чиї дані їм вдалося встановити. На звільнення декого з них родичі чекають місяцями і навіть роками. Тим часом, українські переговорники у Мінську вчергове заявили про блокування переговорів щодо обміну іншою стороною. Радіо Свобода зібрало для вас три історії людей, на звільнення яких із заручників з нетерпінням чекають вдома їхні родичі, не маючи можливості ні побачитись із ними, ані поговорити.

Медведчук, українські моряки та томос

Президент Росії Володимир Путін дав велику щорічну прес-конференцію, яка тривала більш ніж три години. Цьогоріч формат спілкування із журналістами був традиційним – було багато запитань про економіку Росії, про санкції та геополітику. Що говорив Путін про Україну? Тут зібрані ключові тези президента Росії, які стосуються українського контексту.

Далі стисло.

Після розслідування «Схем» Нацполіція ліквідувала нелегальний воєнізований відділ «Безпека життя».

У Дніпрі розпочали від початку розгляд апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова. Він оскаржує вирок суду першої інстанції, який визнав його винним у службовому недбальстві у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому російськими гібридними силами в аеропорту Луганська.

Євросуд частково скасував санкції, накладені на колишнього українського прем’єр-міністра Миколу Азарова, залишивши його в «чорному списку».

Чемпіонка Європи з пауерліфрингу

Регулярні змагання в Україні та Європі, тренування шість разів на тиждень і правильне харчування. Такий графік у 17-річної Христини Леоненко з Попасної Луганської області. Нещодавно в Литві на чемпіонаті Європи дівчина встановила рекорд України з жиму лежачи у своїй категорії – знизала 57,5 кілограм і виграла золото в триборстві. Сама Христина виступає у ваговій категорії 43 кілограми.

Село з перцем

Тут виробляють червоне золото. Саме так у селі Велика Добронь (Закарпаття) називають паприку. Цю приправу тут роблять сотнями тонн. І вона настільки смачна, що за нею приїжджають навіть з Угорщини, національну кухню якої дуже складно уявити без цієї приправи. Село, де живуть переважно етнічні угорці, вражає не лише виглядом щільно зшитих у коси червоних перчин, що сохнуть на стінах будинків. Тут дороги люди роблять самі, а ще в селі є аж два будинки для людей літнього віку, інтернат для дітей-сиріт та хоспіс. А ще сюди навідуються з обшуками та допитами працівники СБУ. Що саме вони шукають? Дивіться про це в проекті #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.

Шукайте свою справу у житті, й працюйте з пристрастю!

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