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21 Січень 2019, Київ 16:38
Події

Транзит газу Україною: Путін обіцяє

У Брюсселі сьогодні відбудеться тристороння зустріч щодо газу між Росією-Україною та ЄС. Як зазначав раніше голова НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв, головне завдання України на цих переговорах – зберегти транзит і підписати нові контракти відповідно до європейських правил. За його словами, це має гарантувати, що Україна отримає передбачені обсяги транзиту. В свою чергу Президент Росії Володимир Путін знову запевнив, що хоче зберегти транзит «блакитного палива» через Україну.

Учасники програми «Ваша Свобода»: директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко; Михайло Крутіхін, експерт з енергетики, партнер консалтингової компанії RusEnergy. Ведучий: Олександр Лащенко.

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