LIVE | Чи «зіллє» ЄС Україну Путіну?

На саміті Україна-ЄС глави Євросоюзу запевнили Київ, що європейські санкції проти Росії за анексію Криму і агресію на Донбасі триватимуть. Президент України Зеленський сказав, що радий був почути це від європейських друзів. Але прем'єр Франції Едуард Філіпп заявляв незадовго до саміту, що санкції проти Росії можуть бути скасовані «у будь-який момент». Чи «зіллє» Євросоюз Україну Путіну? Учасники програми «Ваша Свобода»: Олег Саакян, український політолог; Андреас Умланд, німецький політолог; Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007- 2009 роках. Ведучий: Олександр Лащенко.