Штайнмаєр схвалює мирні ініціативи Зеленського по Донбасу

Про таку позицію президента ФРН повідомив український посол у Німеччині Андрій Мельник після того як українська сторона на переговорах у Мінську підтвердила готовність до розведення сил на Донбасі. А представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, за словами його речниці Дарки Оліфер, зазначив, що «українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої «формули Штайнмаєра» щодо місцевих виборів». Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату», де лідери країн розглянуть «формулу Штайнмаєра» та всі пункти Мінських домовленостей».

За ідеєю Франка-Вальтера Штайнмаєр Донбас має отримати «особливий статус» в день проведення виборів на окупованих територіях. Чи справді мирний процес щодо Донбасу рухається до втілення такої формули і чим це може загрожувати Україні?

Говоримо про це з учасниками програми. Ними є – народний депутат VIII скликання, колишня голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко та депутат чинного скликання парламенту від партії «Слуга народу», заступниця голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марина Бардіна.