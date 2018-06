Велике журі США цікавив проросійський «мирний план» для України – Артеменко розповів про свої свідчення – The Washington Post

Колишній депутат українського парламенту Андрій Артеменко розповів в інтерв’ю The Washington Post про свої свідчення перед великим журі в Вашингтоні минулого тижня, у рамках розслідування, яке веде спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Артеменко сказав виданню, що багато питань, які йому задавали під час декількагодинних свідчень перед великим журі в п’ятницю стосувались його спілкування з юристом Дональда Трампа – Майклом Коеном.

Артеменко зустрівся з Коеном в січні 2017 року з метою розповісти про неформальний план мирної ініціативи для України. План Артеменка, за інформацією ЗМІ, пропонував Трампу зняти санкції проти Москви, а також забезпечував право Росії «орендувати » Крим в України на 50-100 років.

Я надав багато документів, багато інформації. – Все про що вони питали ... я дуже відкритий. Мені немає чого приховувати

Артеменко повідомив The Washington Post, що отримав першу повістку в американському слідстві наприкінці квітня і з того часу надав прокурорам велику кількість документів, включаючи електронне листування і текстові повідомлення, а також розмовляв зі слідчими перед своїми свідченнями на великому журі.

« Я надав багато документів, багато інформації, – сказав Артеменко. – Все про що вони питали ... я дуже відкритий. Мені немає чого приховувати».

Артеменко підтвердив, що багато питань стосувалось його зустрічі 27 січня 2017 року з Коеном, де він презентував план миру для України.

Зустріч організував бізнес-партнер Трампа Фелікс Сатер, який також працював над угодою з побудови башти Трампа в Москві під час президентської кампанії.

Сатер та Артеменко не погоджувались з тим, що пропозиція була дружньою для Росії. Артеменко сказав виданню, що лише прагнув принести мир Україні і не працював на користь інтересів Росії, або Трампа.

Артеменко, Коен та Сатер по-різному описували свою зустріч. Сатер зазначив, що передав план Коену в конверті, а Коен пообіцяв передати план Майклу Флінну, який на той час був радником з національної безпеки.

«Я був з Артеменком, коли Майкл сказав нам, що він передасть план Флінну, але я не знаю, чи він справді зробив це», – сказав Сатер у середу. За повідомленнями The New York Times, Коен сказав, що привіз план до Вашингтона і залишив у офісі у Флінна за декілька днів до його звільнення. Однак, минулого року Коен назвав цю інформацію неправдивою і заперечив, що передавав пропозицію Флінну, або говорив, що робив це. Коен сказав The Washington Post, що він, натомість, викинув конверт не відкриваючи в смітник у своїй квартирі в Нью-Йорку.

«Я на нього не дивився, – сказав Коен про «мирний план», – я його нікому не передавав".

Коен також сказав виданню, що, за словами Артеменка, план мав підтримку Росії.

Цього тижня Артеменко заперечив участь російського уряду, хоча визнав, що він інформував деяких російських посадовців про мирну ініціативу протягом поїздки до Москви за рік до зустрічі з Коеном.

«Вони казали: «слухай, нам потрібне підтвердження, що ти маєш схвалення від обох сторін: від України та Сполучених Штатів», – це була відповідь з Росії. Це все. Я передав цю інформацію Майклу», – сказав Артеменко.

Артеменко зазначив, що велике журі також цікавив його спільний проект з Сатером, що стосувався переобладнання ядерних станцій в Україні. Артеменко сказав, що неодноразово спілкувався з американськими посадовцями. В організації зустрічей йому допомагав Курт Велдон, колишній конгресмен з Пенсильванії. Сатер сказав, що проект в ядерній енергетиці був би ударом для Росії, адже знизив би енергетичну залежність країн від Росії.

​