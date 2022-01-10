«Не про гроші»: ветеранський бізнес на півдні України

Ветеранські бізнеси є у кожному куточку України, а найбільше їх – у Києві, Львові та Дніпрі, за даними організації «Ветеран Хаб». Втім, зазначають фахівці, на власну справу наважується лише один ветеран із 1000. У Міністерстві у справах ветеранів України на початку 2021 року повідомляли, що статус учасника бойових дій мають понад 405 тисяч людей. За словами міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, часто «ветеранська» продукція потребує допомоги у просуванні на ринку. Разом з цим багато ветеранів започаткували власну справу, працевлаштовують побратимів і є менторами. Як ветерани з українського Приазов'я повертаються до мирного життя після війни на Донбасі, які умови для цього існують і чи є можливості для розвитку бізнесів? Про свій досвід в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода розповіли ветеран, співзасновник піцерії в Херсоні Віталій Лелюк та ветеран, співзасновник піцерії і засновник кав'ярні в Маріуполі Олексій Качко.

«Хотіли готувати те, що потрібно людям»

Віталій Лелюк до війни точно не планував стати підприємцем. За освітою він – залізничник, але багато працював у сфері обслуговування.



«Працював я весь час в ресторані: починав з офіціанта, дійшов до керівника в декількох закладах. Профільної освіти у мене не було. Зараз в Херсоні я вчився у нашому аграрному університеті (Херсонський державний аграрно-економічний університет – ред.), вивчав харчові технології, тому за фахом тепер ближчий», – розповів Віталій.



«Насправді стосунок до бізнесу мав, але посередній. Була невеличка фірма, займався торгівлею деревини», – додав він.

Поруч були однодумці, тому мрія стала реальністю

Про власний бізнес він тільки мріяв. Поруч були однодумці, тому мрія стала реальністю: «Мені було легше, бо я був не один. Тому вірогідність стати бізнесменом була вищою. Був колега Віктор Олексієнко та натхненник, який вигадав цей проєкт, Сергій Зелінський – з ними було легше».



2018 року ветерани АТО та волонтери, об’єднані спільними ідеями, відкрили в Херсоні маленьку піцерію «Сіль та перець», що працювала лише на доставку. А працівниками були вони самі. Від самого початку хлопці були зосереджені на якісному продукті, без зайвого антуражу навколо нього – «хотіли готувати те, що потрібно людям», зазначив Лелюк.



«По-перше, у нас був яскравий приклад – київський проєкт Pizza Veterano Леоніда Остальцева (український військовик і підприємець, засновник Pizza Veterano – ред.). На його прикладі ми уявляли, що це буде. Ми навіть на початку думали, що це буде франшиза», – каже підприємець.



Однак згодом команда зрозуміла, що власна справа дозволяє втілювати будь-які ідеї, а франшиза накладає певні обмеження. Віталій розповів, що вони починали тільки з доставки, сьогодні ж «ветеранську» піцу можна скуштувати в самому закладі.

Про рецепт успіху

У всіх аспектах і тонкощах ведення бізнесу і донині складно розбиратися, каже Віталій Лелюк: «Якщо сказати, що ми – успішні бізнесмени, то ні, sorry, це не про нас. Гроші далеко не на першому місці».



За його словами, «колектив має цілком скромні зарплати», але обігу підприємства вистачає на помірний розвиток.



«Якби ми були вчені і все знали, ми б не започатковували цей бізнес. Озираючись назад, на ту роботу, яку ми проробили, по всіх канонах бізнес-гуру, ми не спроможні не те, що на розвиток, а й просто на життя», – каже Лелюк.



Інгредієнтами рецепту успіху підприємець вважає енергію, ентузіазм та ініціативу. Виріс не тільки бізнес, а й команда, яка його творить. Все починалося з трьох людей. Зараз штат піцерії – 23 працівники. Зростання кількості персоналу Віталій помітив у харчуванні працівників.



«У нас Сергій відповідав за закупку товарів та доставку готової продукції. І я кажу: «Сергію, а чого ти так мало береш макаронів, круп? Візьми більше, бо нам не вистачає. Як нам цього раніше на тиждень вистачало?». Десь в той момент я зупинився і порахував, що нас уже не троє, а семеро. У нас не було мети працевлаштувати якомога більше людей. Ми добираємо їх на філіали, розширюємо штат кур’єрів. З'явився шеф-кухар та професійний бухгалтер. Одного дня у загальному робочому чаті нас стало 23», – розповів засновник ветеранської піцерії на Херсонщині.



За його словами, їхня піца відрізняється від інших.



«Вона в нас трохи така наївна. Я коли дивлюся перші фотографії нашої піци, вона як дитяча аплікація: обережно розкладені ковбаски, помідорки – все це за якоюсь схемою. Це стосувалось і грамовок, і інгредієнтів. Бо ми робили як для себе: десь більше сиру, ковбаси, бо хотіли, щоб це було по-домашньому смачно», – згадує Лелюк.

«Херсонська піца» – головна героїня меню, бо в її складі безпрограшні продукти у безпрограшній кількості

Головна героїня меню – «Херсонська піца». Її, каже Віталій, хотіли зробити популярною в гарному сенсі цього слова: «Безпрограшні продукти у безпрограшній кількості. Тому комерційно вона, можливо, не найбільш вигідна, але вона смачна, і люди це інтуїтивно розуміють, це наша піца-лідер, як ми і хотіли».



Віталій Лелюк та його команда не зупиняються на досягнутому та планують активно розвивати бізнес.



«Нам є куди рости в Херсоні, при тому що місто маленьке. Для вдалої логістики та покриття, щоб наша піца приїжджала теплою і була більш доступною, нам треба відкрити ще декілька точок. У 2022 році на етапі ремонту перебуває третій заклад», – розповів він.



Також ветеран-підприємець відкрив таємницю ще одного проєкту, який завдяки грантовій підтримці стане реальністю. Це лінійка здорового харчування на доставку.

Мета – «допомогти адаптуватися до мирного життя»

Віталій Лелюк зазначає, що піцерія була заснована як соціальний бізнес з метою «допомогти адаптуватися в мирному житті» демобілізованим військовим та допомогти сім’ям постраждалих від війни на сході. Цей принцип, за його словами, є засадничим: «Ця концепція для нас основопокладаюча: вона не просто залишається, а розвивається та стає більш потужною. Бо наші можливості збільшилися, і, відповідно, наша участь і допомога може бути більш суттєвою».



Віталій та його команда завжди відкриті до пропозицій активних людей, а також самі іноді стають ініціаторами благодійних акцій.



«Це може бути допомога дитячому будинку: на свята чи просто матеріальна підтримка. Допомога дітям, батьки яких загинули на війні – для них ми робимо добрі справи. Співпрацюємо з фондами та громадським сектором. Ми є інформаційними партнерами, смачними спонсорами чи фінансовими, що раніше було неможливо», – наголошує ветеран.



Як вказано на сайті самої піцерії, на базі підприємства проводяться майстер-класи для дітей з інтернатів та сімей зі складними життєвими умовами. Засновники відвідують Херсонський державний аграрний університет, Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж та школи з мотиваційними лекціями для молоді.



Підприємець каже, що перевірок вони не бояться, бо «працюють без тіньових схем», працевлаштовують і ветеранів: «Побратими у нас працювали і будуть працювати. Хлопці проходять адаптацію та шукають роботу за основним фахом, хтось повертається знову на службу».

Від баристи до підприємця

Олексій Качко – ветеран, співзасновник піцерії і засновник кав'ярні в Маріуполі, який так само, як і Віталій Лелюк, до війни не думав про започаткування власної справи.

Я ніколи не думав про свою справу, тому що вважав це нереальним

«Я ніколи не думав про свою справу, тому що вважав це нереальним, вважав, що це для якихось багатих людей, у кого є капітал та знайомства. Звичайна людина зі середньостатистичної родини не зможе відкрити бізнес», – вважав він.



Олексію було 19 років, коли він пішов служити. Повернувшись додому, хлопець стикнувся із певними труднощами під час пошуку роботи: «Коли шукав роботу зі своєю інвалідністю та місцем, де я служив, я не міг ніде влаштуватися в Маріуполі. Зрозумів, що у мене немає іншого виходу, як створити роботу самому собі».



За словами підприємця, починати було дуже складно через брак знань у сфері бізнесу.



«Коли я шукав когось, хто мені може допомогти та розказати, як це – відкрити власний бізнес, для мене був орієнтиром ветеранський бізнес, який вже працював. Наприклад, до Леоніда (Леонід Остальцев – український військовик і підприємець, засновник Pizza Veterano – ред.) на ротації ми приїжджали до Києва, заходили туди і користувалися цією послугою (безкоштовна піца для бійців АТО – ред. ). Це було перше знайомство, яке залишило приємний відбиток під час служби», – згадує Віталій.

Потім, каже він, саме до засновників київської «ветеранської» піцерії він звертався за консультаціями.



«Хлопці допомогли: проконсультували, дали змогу попрацювати у них, щоб на власному досвіді відчути цей процес. А починав я з роботи баристи», – розповів ветеран з Маріуполя.

Чи потрібна підтримка держави?

Часто можна почути від ветеранів, що після повернення з війни до мирного життя не завжди виходить швидко адаптуватися та легко знайти роботу.



«З того, з чим я стикався – це переважно була ініціатива громадськості: громадські та волонтерські організації. На їхніх плечах – основна ініціатива», – зазначив ветеран з Херсонщини Віталій Лелюк.



Команда проєкту «Сіль та перець» брала участь у фестивалі «Пульс гідності» в Києві, який був організований Міністерством у справах ветеранів та громадськими організаціями. Це, на думку підприємця, «яскравий приклад роботи на популяризацію ветеранського бізнесу».



«Це, мабуть, єдиний приклад участі держави, з яким я стикнувся. Допомога потрібна, але бізнес є бізнес, по-перше. А по-друге, дуже яскрава історія зі зловживанням пільгами афганців сторонніми людьми. Я б не хотів, щоб наш рух був заплямований такими нюансами, які однозначно шкідливо позначаться на репутації», – каже Віталій.

Ми не «немічні» люди, ми свою справу зробимо, проб’ємося

«Скажу так: краще б не заважали. А допомога – ми не «немічні» люди, ми свою справу зробимо, проб’ємося», – додав ветеран.



Війна, на його думку, стала для ветеранів, окрім всього іншого, джерелом нових знайомств, поштовхом до самостійності та підвищення впевненості у собі. «У мене багато таких знайомих, які до війни працювали на найманих посадах, а зараз працюють в самостійних проєктах. Чи посприяла цьому служба? Так, напевно, так, бо зробила їх самостійними».

Поради побратимам

Влітку цього року Міністерство у справах ветеранів України та благодійний фонд «Повернись живим» презентували торгову марку «Створено захисниками» для продукції, виробленої колишніми учасниками Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на сході України. Гасло цього проєкту: довіра та відповідальність. Віталій Лелюк був на презентації та схвально оцінив ініціативу.

«Ініціатива дуже класна, але хотілося, щоб цей бренд був направлений не тільки на підтримку ветеранського бізнесу, а й гарантував високу якість продукції. Відповідно, з ветеранів був «спрос» за те, що вони продають», – зазначив Лелюк.

«Власник цієї відмітки повинен відповідати найвищим критеріям. Люди, які купують цю продукцію, мають розуміти, що це дійсно якісно, зроблено патріотами-ветеранами», – додав ветеран-підприємець.

Тим, хто тільки повернувся до мирного життя, але ще не зорієнтувався, що робити далі, Віталій Лелюк радить не залишатися на самоті зі своїми страхами.

Раджу не замикатися в собі, йти в люди, більше слухати і дивитися навколо, бо успішних прикладів багато і люди відкриті

«З власного досвіду, раджу не замикатися в собі, йти в люди, більше слухати і дивитися навколо, бо успішних прикладів багато і люди відкриті. На запит про допомогу, як правило, відповідають позитивно та допомагають. Необов’язково фінансово, це може бути інформація або досвід. Вірити в себе, точне не чекати халяви. Багато хто вважає: «Я був там, мені було складно, тепер мені всі винні». Так це не працює», – заключив Лелюк.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.