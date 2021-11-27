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Суботнє інтерв'ю

Ще тільки половина каденції Зеленського, а відповідати вже треба по стількох статтях – Андрухович

Ще тільки половина каденції Зеленського, а відповідати вже треба по стількох статтях – Андрухович
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Ще тільки половина каденції Зеленського, а відповідати вже треба по стількох статтях – Андрухович

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У нас із ними війна і ми будемо змушені першими ковтати хвилі отруйних газів. Так оцінює дії «велетенської російської машини» з пропаганди один з найвідоміших українських письменників Юрій Андрухович.

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В інтерв'ю Радіо Свобода Андрухович також говорить про політичну ситуацію в Україні і вважає, що в країні панує правовий нігілізм, абсолютне зневажання і букви, і духу закону.

В чому сила українських Майданів? Хто є останнім диктатором Європи? Чому блефує Лукашенко? Коли Андрухович востаннє писав диктант і чому саме так читав диктант Національної єдності? Від чого залежить успіх українських письменників за кордоном і яким він бачить героя своєї наступної книги? Про це і набагато більше в «Суботньому інтерв’ю» Юрія Андруховича для Радіо Свобода.

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