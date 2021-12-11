Він констатував: військові авантюри також часто стають причиною краху авторитарних режимів. А «у Росії найнебезпечніша професія – цар», сказав Арестович. Водночас він зауважив, що Путін продовжує тиснути на Україну та блефує, шантажуючи Захід. І після відеозустрічі президента РФ із лідером США Джо Байденом жоден російський солдат не відійшов від українських кордонів, розповів Арестович. Але ЗСУ готові чинити спротив, наголосив він.Також в інтерв’ю Арестович прокоментував:
чи тиснув Джо Байден на президента України Володимира Зеленського стосовно «особливого статусу» Донбасу;
чи справді США погодилися з Путіним і нібито блокуватимуть шлях України до НАТО;
як ЗСУ поповнюють свій арсенал «Джавелінами» і «Байрактарами»;
і як Арестович обгрунтовує озвучення ним «можливих сценарієм» щодо головреда «Цензор.нет» Юрія Бутусова?
Війна Росії проти України – авантюра, яка закінчиться поразкою – Арестович
Він констатував: військові авантюри також часто стають причиною краху авторитарних режимів. А «у Росії найнебезпечніша професія – цар», сказав Арестович. Водночас він зауважив, що Путін продовжує тиснути на Україну та блефує, шантажуючи Захід. І після відеозустрічі президента РФ із лідером США Джо Байденом жоден російський солдат не відійшов від українських кордонів, розповів Арестович. Але ЗСУ готові чинити спротив, наголосив він.Також в інтерв’ю Арестович прокоментував:
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